Maniema : des affrontements signalés à Kabambare

La cité de Kabambare est encore le théâtre des affrontements entre les FARDC et les miliciens Mai-Mai de Malaïka Mukombozi, selon la société civile.

La population de cette cité du Maniema s’est déplacée massivement pour se réfugier en brousse. Le bilan de cette nouvelle attaque est pour le moment inconnu. Les éléments du FARDC tentent tant bien que mal de protéger la population.

