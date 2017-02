Mandaté par Aubin Minaku à Mbandaka: Adam Chalwe sensibilise les jeunes aux élections

Depuis un certain temps, les jeunes de la Majorité Présidentielle s’organisent et se structurent, afin de prouver qu’ils sont non seulement l’alternative crédible, mais aussi qu’ils méritent bien le respect et la considération des aînés. Ne dit-on pas que la jeunesse, c’est l’avenir de demain ? En effet, c’est après avoir déployé des équipes électorales à Kinshasa et Lubumbashi, que le choix a été porté cette fois-ci à la province de l’Equateur. Et ce, pour concrétiser le souhait de la Majorité Présidentielle, qui en lançant en janvier dernier la Centrale électorale, a voulu que la population soit très bien préparée, pour que lorsque les élections arriveront, que la famille politique proche au chef de l’Etat puisse l’emporter à tous les échelons.

C’est dans cette perspective que le mandataire d’Aubin Minaku, Adam Chalwe, qui est en même temps Coordonateur chargé du suivi des questions de la jeunesse au Secrétariat général de la Majorité Présidentielle, a foulé ses pieds à Mbandaka. Selon des informations en notre possession, c’est par dizaines de centaine que les jeunes de Mbandaka ont répondu présent hier mercredi 15 février à l’invitation de l’envoyé spécial du Secrétaire général de la Majorité Présidentielle. Dans l’Amphithéâtre de l’ISP-Mbandaka, plein comme un œuf, les jeunes de l’Equateur ont été sensibles au message d’Adam Chalwe Munkutu.

La matinée de sensibilisation politique avait pour thème : « Il avait notre âge ». Elle a tourné autour des idées forces du président de la République Joseph Kabila Kabange. A l’occasion, Adam Chalwe n’a pas choisi cette destination par hasard. L’Equateur, dit-il notre source, a un lien particulier avec l’Autorité morale de la Majorité Présidentielle. Selon le Coordonateur de la jeunesse de la MP, le chef de l’Etat connait bien la province pour y avoir travaillé pendant deux ans.

Mandaté par le Secrétaire général de la MP, Adam Chalwe a mobilisé les jeunes de l’Equateur autour de la vision progressiste incarnée par le camarade Joseph Kabila. Le message qu’il a délivré était sans équivoque : se préparer aux élections. Il était axé notamment autour des messages phares du Président de la République, Joseph Kabila. Il s’agit notamment du renouvellement de la classe politique via les élections, l’exercice et la conservation du pouvoir de manière démocratique. Adam Chalwe a exhorté les jeunes de l’Equateur à bannir la violence comme mode de revendication. Il leur a aussi déconseillé de se laisser manipuler, parce ils sont l’unique source de pouvoir en Rdc. Un message qui a été favorablement accueilli, à en croire les applaudissements nourris.

Bien avant d’entrer dans le vif du sujet, Adam Chalwe et sa délégation ont observé une minute de silence, en mémoire du père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février à Bruxelles. Dans sa chute, Adam Chalwe a invité les jeunes de Mbandaka à faire confiance au Président Joseph Kabila. Il n’a pas manqué de rappeler les ambitions politiques de sa famille politique telles que déclinées par Aubin Minaku : remporter les futures élections à tous les échelons. Et Mbandaka doit s’inscrire dans cette dynamique, a-t-il martelé.

Après Mbandaka, l’on apprend que le rouleau compresseur de la Majorité Présidentielle amené par Chalwe, se rendra à Goma dans le Nord-Kivu. Soulignons que bien avant l’étape de Mbandaka, Adam Chalwe Munkutu avait réuni successivement des milliers de jeunes à Kinshasa, dans plusieurs quartiers, et à Lubumbashi, afin de les mettre en ordre de bataille électorale. La missi dominici du Secrétaire général de la Majorité Présidentielle ne se donne aucun répit dans la sensibilisation de la jeunesse congolaise dans la perspective des prochaines élections en Rdc. A Mbandaka, il était notamment accompagné du président de la Ligue des jeunes de l’UDECO, Dady Tshiswaka.

(JMNK)