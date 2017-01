Mamane SIDIKOU:«L’ inclusivité a permis d’ avoir ce consensus »

Première déclaration d’un fonctionnaire international. Dans un communiqué dont copie est parvenue à groupelavenir.org, le représentant spécial du secrétaire général des nations-unies en RDC se félicite de compromis entériné hier au centre interdiocésain entre signataires et non signataires de l’ accord de la cité de l’ OUA. Mamane Sambo SIDIKOU rend hommage aux prélats catholiques, aux forces politiques et sociales qui ont transcendé leurs divergences idéologiques pour aboutir à la signature de ce document désormais historique.

« L’ inclusivité souhaitée a permis d’ avoir ce consensus plus large », fait savoir le diplomate Nigérien qui souhaite que le travail se poursuive, question de sauvegarder la stabilité politique. Pour le patron de la Monusco, les négociateurs doivent s’ engager à « mettre en œuvre chaque point de cette nouvelle feuille de route politique ».

Le document signé hier prévoit notamment la tenue des élections présidentielle et législatives en décembre 201. La monusco qui apporte son appui logistique aux opérations de refonte du fichier électoral exhorte les acteurs politiques ainsi que la population à créer un climat favorable à des élections libres et crédibles.