Maman Sidikou : « La Majorité et l’Opposition doivent faire preuve de compromis »

Le Conseil de sécurité a examiné mardi dernier la situation en République démocratique du Congo. Les quinze ont tout d’abord entendu Maman Sidikou. Le Représentant spécial des Nations Unies en RDC a estimé que la situation politique, économique, sociale et humanitaire a grandement évolué depuis la signature de l’Accord politique du 31 décembre 2016. Il s’est notamment inquiété des regains de violences dans plusieurs régions du pays ainsi que de l’augmentation des violations des droits de l’homme observées par la MONUSCO. Pour autant, Maman Sidikou a estimé que si la majorité et l’opposition font preuve de compromis, la formation d’un gouvernement sera possible, et une solution politique durable pourra émerger, autant de dénouements souhaitables fortement encouragés par les Nations Unies. Maman Sidikou.

Selon le Représentant, les profonds changements enregistrés dans le contexte politique et sécuritaire en RDC durant les mois écoulés, ont nécessité par conséquent un ajustement des priorités et de la posture de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). « La mise en oeuvre intégrale de l’Accord politique du 31 décembre 2016 qui ouvre de la façon la plus claire la voie à la tenue des élections requiert tout le soutien des Nations Unies, » a déclaré Maman Sidikou.

« Certains blocages devront cependant être levés. La majorité au pouvoir et le Rassemblement ont des points de vue divergents sur les modalités de désignation du Premier ministre et de répartition des portefeuilles clés des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la défense et de la justice du gouvernement de transition qui sera formé. Le rôle que pourrait jouer la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) à l’issue de la finalisation de “l’Arrangement particulier” est aussi source de discorde, » a poursuivi le Représentant spécial. Selon lui, la mort d’Etienne Tshisekedi a aussi eu un impact significatif sur le processus politique en RDC. Aussi longtemps que le dialogue politique demeure dans une impasse, les tensions risquent de monter, a averti Maman Sidikou.

Le Représentant spécial a toutefois estimé que la situation semble évoluer dans le bon sens depuis quelques jours. La désignation du Secrétaire général adjoint de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Felix Tshisekedi comme Président du Rassemblement et d’un représentant du Groupe des sept (G7), Pierre Lumbi à la tête du Conseil des sages du Rassemblement constitue une avancée importante qui a permis la reprise le 16 mars, sous les auspices de la CENCO, des négociations sur “l’Arrangement particulier.” De plus, les Présidents des deux chambres du Parlement ont appelé à un processus électoral irréversible et crédible et exprimé leur soutien aux efforts de la CENCO.

Nonobstant les retards enregistrés dans le processus politique, des avancées significatives ont été faites dans la mise à jour du fichier électoral. A ce jour, plus de 19 millions d’électeurs ont été enrôlés et le processus d’enrôlement est en passe de débuter dans les deux zones opérationnelles d’enrôlement restantes. L’appui logistique et technique de la MONUSCO au processus d’enrôlement arrivera à terme à la fin de ce mois. A cette date la MONUSCO aura transporté approximativement 3 000 tonnes de matériels d’enrôlement à travers la RDC. Si le Conseil de sécurité l’autorise, la MONUSCO est disposée à apporter un soutien technique et logistique au processus électoral qui irait au-delà de la mise à jour du fichier électoral.

La résurgence de la violence dans certaines régions du reste du pays a été exacerbée par la situation politique incertaine, ainsi que par la manipulation des griefs à des fins politiques et par l’apport de soutien aux milices armées par certains acteurs politiques. L’utilisation croissante de la milice d’autodéfense, agissant selon des lignes ethniques, souligne un sentiment croissant d’insécurité et d’incertitude. Le risque de violence électorale reste également élevé, principalement dans les zones urbaines. Cette situation est susceptible d’augmenter davantage, plus la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre est arrêtée, prolongeant ainsi l’incertitude politique actuelle.

Maman Sidikou s’est dit également profondément préoccupé par la détérioration de la situation socioéconomique et humanitaire en RDC. La dépréciation continue du franc congolais, qui a perdu plus de 30% de sa valeur au cours de la dernière année, l’absence de réserves en devises et le déficit budgétaire ont de plus en plus une incidence sur les moyens de subsistance des citoyens congolais et continueront de le faire Les prochains mois.

(JMNK)