Malgré le nul face aux Ivoiriens: Les Léopards se rapprochent des quarts

C’ était un match charnière. Les congolais qui ont créé la différence lors du premier match en se hissant à la première place du groupe C n’ ont pas pu rééditer l’ exploit vendredi à Oyem face au favori du groupe, voire même de la Can version 2017.

Face à une Cote d’ Ivoire tenue en échec lors de sa première sortie par les Éperviers du Togo 0-0, les léopards se sont contentés d’ un nul de deux buts partout. Les congolais ont été les premiers à ouvrir le score à la neuvième minute. Sur une touche qui suit, Kessié se retrouve dans la surface et décale en retrait Kebano, qui frappe sans se poser de question. Son boulet de canon vient se loger dans le petit filet gauche de Gbohouo, qui ne peut la détourner. Les Léopards sortent les griffes les premiers !

Après avoir ouvert la marque par Kebano, les Congolais se sont fait rattrapés par un Bony décisif sur corner. La réponse est arrivée trois minutes plus tard par l’intermédiaire de Kabananga. Une première période très hachée, entre corners et coups francs à répétition, mais d’une intensité folle. La réaction des Éléphants était attendue et laissée présager un second acte tout aussi bon.

A la reprise, les Ivoiriens multiplient les incursions dans le camp de la RDC. A la 66ème minute, Serey Die perce le milieu de terrain et tente aux 20 mètres ! Sa frappe est détournée par Tisserand et trompe le malheureux Matampi à contre pied. Les Éléphants égalisent ! Score qui restera jusqu’à la fin de la partie. Avec deux points au compteur avant la 3e journée, comme il y a deux ans, le tenant du titre devra monter d’un cran lors de son match couperet face au Maroc.

Jean Pierre Kayembe