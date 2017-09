Maitre Gims reçu en exclusivité à la RTGA world: L’artiste international se produira ce 16 septembre au Shark Club

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ce mercredi 13 septembre 2017, l’artiste musicien franco-congolais Maitre Gims a été l’invité du journal télévisé de la RTGA world en prévision de son concert du16 septembre courant au Shark Club.

Reçu par Suzy Kibira et Jamel Tabu, le fils de Djuna Djanana s’est étonné de son accueil à Kinshasa. Il est flatté de l’amour que les Congolais portent à son endroit, a-t-il reconnu.

Concernant son tour dans les différentes communes de Kinshasa dans l’après-midi de ce jeudi 13 septembre, « Monstre Marin » a découvert Kinshasa dans sa profondeur. Il est ému de vivre en live les quartiers entendus de la bouche de son père.

Parlant de la musique congolaise, l’auteur de « saper comme jamais » est convaincu que la rumba plus belle des musiques du monde qui inspire les européens voir même les américains. Evoquant les jeunes artistes, il a promis de mettre en place un label pour produire les jeunes talents et leur donner des opportunités de réussir. « C’est ma meilleure façon de participer au développement de ce secteur », affirme t-il.

Pour Papa Wemba, il confirme qu’un hommage lui sera rendu ce 16 septembre 2017 au Shark puisqu’il l’a beaucoup inspiré. La chanson « saper comme jamais » a été dédiée à cette culture africaine de la sape.

Rendez-vous donc ce 16 septembre au Shark Club, pour vivre un concert qui risque de devenir le plus grand show du dernier semestre de l’année 2017. Il faut noter, en effet, que la RTGA world est partenaire média de ce 1er concert en solo de Maitre Gims.

(Onassis Mutombo)

