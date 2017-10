Magistrature: Deux jours d’arrêt de travail la semaine prochaine

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, les magistrats s’insurge contre le ministre de tutelle Alexis Thambwe Mwamba, suite à ses propos du 18 octobre derniers: “Nous, magistrats exerçant une profession noble et respectueuse, protestons contre le dernier discours fait par Sieur Thambwe Mwamba le 18 octobre dernier, lors de l’ouverture de l’Assemblée extraordinaire des assises du CSM, Conseil supérieur de la magistrature”, ont-ils commencé.

A les en croire; Alexis Thambwe Mwamba les a traités de “corrompus et 3V: ” vestes, véhicules et villas”. Ce qui a exaspéré les hommes en toges noires au point qu’ils se proposent d’observer un arrêt de travail du 23 au 24 octobre courant, avant de recevoir des excuses du ministre ”pour nous avoir outragés”.

Badi

