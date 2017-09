Luttes: Le 1er tournoi international d’Afrique Centrale en vue à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Douze pays d’Afrique sont attendus à Kinshasa pour prendre part au 1er tournoi international d’Afrique Centrale de luttes, c’est ce qui ressort d’un point de presse tenu le samedi 16 septembre dernier par M. Léon Mvila, président de la Fédération congolaise des Luttes Associées ‘’Fécolutta’’.

La compétition est prévue du 27 septembre au 1er octobre et elle sera précédée par un forum qui réunira les présidents des fédérations qui prendront part à la compétition.

(Antoine Bolia)

