Lutte contre les maladies tropicales négligées, Dr Peter Steven Mpoma : « Le Kasaï et Kasaï-Central sont endémiques à ces maladies»

Le Médecin Coordonateur provincial du programme National de lutte contre les maladies tropicales négligées, au Kasaï et Kasaï Central, séjourne à Tshikapa chef-lieu de la Province du Kasaï depuis la fin de la semaine dernière en provenance de Kananga. Peter Steven Mpoma est venu sensibiliser davantage la population à s’approprier la lutte contre les maladies, pour lesquelles le coup d’envoi de la campagne de distribution gratuite des médicaments a été donné il y a peu par le gouverneur.

Lors d’un briefing avec les professionnels des medias de Tshikapa, lundi à la DPS /Kasaï, le Dr Peter a indiqué que, les provinces du Kasaï et Kasaï-Central sont endémiques à ces maladies : L’onchocercose ou cécité de Rivière que l’on attrape lorsqu’est piqué par une petite mouche appelée « Simulie » ou mouche noire ou maringouin, qui transporte dans son ventre les vers d’onchocerca volvulus avalés à la piqure de la personne infestée ou malade. Selon Peter Steven, la Province du Kasaï-Occidental démembrée détient 1/3 des aveugles de la Rdc, qui en compte plus ou moins soixante millions à la suite de la cécité de Rivière ; La filariose lymphatique ou éléphantiasis causée par la petite filaire appelé Wuchereria Bancrofti. Elle est transmise à l’homme par la piqure des moustiques vivant dans les caniveaux et les lieux insalubres ; Les géo helminthiases ou vers intestinaux transmises par le sol.

La présence du médecin à Tshikapa est une réponse aux plaintes et pleurs des patients souffrant de ces maladies. Il a fait voir aux professionnels des medias que les médicaments de lutte contre ces maladies sont donnés gratuitement dans toutes les zones de santé. Pour traiter l’onchocercose, il existe un médicament appelé « ivermectine ou mectizan que l’on prend une fois par an, le mectizan associé à l’albendazole pour lutter contre la filariose lymphatique dont le coût de prise charge de la maladie est élevé. Le preziquantel est le médicament qui traite la schistosomiase. Peter Steven Mpoma a invité les professionnels des medias à une forte sensibilisation pour combattre ces maladies au Kasaï.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)