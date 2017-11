Lutte contre le Vih/Sida: Le PNMLS aligne un thème plein d’espoir pour l’édition 2017 de la « JMS »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida (Pnmls) va commémorer la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, ce 1er décembre, sous le thème: « Tous ensemble pour le dépistage du VIH, le traitement antirétroviral et l’accès à la charge virale sans discrimination d’ici 2020 ».

Le choix de ce thème ambitieux, qui se présente commun un défi, se justifie. Car, le Pnmls rêve grand d’éliminer cette pandémie d’ici 2030. Et donc, à travers ce thème, le but est d’accentuer l’offre des services de santé de qualité pour tous, sans tenir compte de sexe, de l’âge, de religion, de classe sociale,…

Ce thème est la déclinaison de l’objectif 90, 90,90 de l’ONUSIDA, qui stipule que chaque personne soit dépistée, chaque personne dépistée, dont le résultat est positif, adhère au traitement. Enfin, chaque personne sous traitement, soit suivie jusqu’à ce que sa charge virale devienne indétectable ( que le virus ne soit plus identifiable dans le sang).

« A travers ce thème, le PNMLS dans une approche multisectorielle tient à rappeler les acteurs bilatéraux et multilatéraux à tous les niveaux, leurs engagements à conjuguer les efforts pour une riposte efficiente au VIH/SIDA en RDC », peut-on lire dans le communiqué de presse publié le vendredi dernier.

« …le pays est sur la bonne voie, mais il faut multiplier les efforts pour atteindre la vision du Chef de l’Etat, celle d’une Génération sans SIDA d’ici 2030. Une vision qu’inscrit au principe du développement durable qui consiste à répondre aux besoins de générations présentes sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs », indique le communiqué.

Soulignons que ce thème est l’émanation des recommandations des grands enjeux de l’heure tant national qu’international, parmi lesquels : la publication du Rapport ONUSIDA « En finir avec le SIDA : Progresser vers les cibles 90,90,90 » ; la tenue à Paris de la 9ème Conférence IAS , la mise en place de la grande Coalition « END AIDS » ; l’approbation au 29ème sommet de l’Union africaine du Plan de rattrapage du traitement pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que de l’Initiative 2 millions des travailleurs de Santé communautaire (OMS), l’élaboration du Nouveau PSN 2018-2021 pour la riposte au VIH/SIDA.

(Prince Yassa/Cp)

