Lutte contre le paludisme: Sanru asbl et Issi Monkole en campagne de sensibilisation et de dépistage

Lancé à Kinshasa dans les municipalités de Mont-Ngafula et Selembao depuis le 3 mai et se clôture le 25 mai 2017 prochain, cette campagne de sensibilisation et de dépistage du Paludisme organisée par L’Asbl Soins de santé en milieu rural, Sanru, et l’Institut supérieur des sciences infirmières, ISSI Monkole Mont-Ngafula, entre en marge

de la célébration de 20 ans d’existence de cette dernière. « Connaitre son état de santé à partir du dépistage volontaire et se prévenir », tel est l’esprit de cette campagne de lutte contre le paludisme organisée par ces deux structures de santé.

Rappelons que la cérémonie de lancement de cette activité est intervenue le mercredi 3 mai courant, date qui coïncide avec la célébration de la semaine de la journée mondiale de lutte contre le Paludisme, dont le thème était « En finir pour de bon avec le paludisme » et avec pour slogan au niveau national « je m’engage pour zéro cas de paludisme dans mon ménage».

A cette même occasion, Sanru Asbl, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a organisé une séance de renforcement des capacités des étudiantes et du personnel de l’ISSI Monkole, en matière de lutte contre le paludisme. De manière pratique, le docteur Jean-Claude Kufutua, point focal des activités communautaires à Sanru Asbl, a entretenu les praticiens des soins de santé sur la manière de procéder au test de diagnostic rapide TDR, écrit le phare. Sa leçon magistrale a été précédée d’un test de connaissances sur les notions essentielles que doit assimiler un technicien des soins de santé en RDC.

Il a dit à ce sujet que Sanru a reçu une invitation de l’ ISSI Monkole Mont-Ngafula qui célèbre ses 20 ans d’existence et cela a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C’était donc important que les experts de Sanru se joignent à l’ISSI pour célébrer ces 20 ans, débriefer et sensibiliser la population par rapport à tous ceux qui luttent contre le paludisme. Dans le programme de l’institution, il est prévu que les étudiantes descendent à la cité pour sensibiliser et dépister des malades et aider la communauté à fréquenter les structures des soins.

Sanru, organisation de santé publique bien avant lui, Mme Jennifer Tamba, chargée de communication à Sanru Asbl, a présenté les actions de Sanru Asbl dans la lutte contre le

paludisme, rapporte la source. Dans son intervention, elle voulait susciter l’implication de la communauté ISSI Monkole en vue d’en finir pour de bon avec le paludisme.

Profitant de la circonstance, elle a présenté Sanru. Elle a indiqué que Sanru est une organisation de santé publique ayant vu le jour en 1981 et, sous sa forme actuelle, existe depuis le 30 novembre 2011. Elle travaille avec plusieurs partenaires et met en œuvre plusieurs projets avec le Fonds mondial pour le paludisme et le Vih/Sida ; Gavi pour la vaccination, DFID avec le projet ACF IMMA….

Benjamin Mutombo, communicateur en santé au PNLP, s’est pour sa part attardé sur la politique nationale de lutte contre le paludisme, les stratégies préconisées par l’Etat congolais et les résultats atteints.

Mme Philomène Tshiswaka, Secrétaire Générale Académique de l’ISSI, s’est ainsi exprimée : « l’ISSI Monkole, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, essaie de répondre à ses trois missions : formation, recherche et offre des soins à la communauté. C’est dans le contexte de la 3ème mission que l’ISSI organise une campagne de sensibilisation et de dépistage pour lutter contre le paludisme ».

Mlle Ivonne-Lucie Tshipamba, étudiante de L2 en Sciences infirmières à l’ISSI, s’est dit satisfaite de l’action Sanru-PNLP qui les invite à descendre à la cité et faire la sensibilisation dans la lutte contre le paludisme. Il est question, a-t-elle ajouté, de s’engager pour qu’il y ait zéro cas de paludisme dans la communauté.

(Mamie Ngondo)