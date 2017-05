Lutte contre la criminalité au Congo-Brazzaville: Des « bébés noirs » toujours à l’œuvre

« L’objectif fondamental de la cérémonie d’aujourd’hui est de permettre à tous les officiers de police judiciaire de Brazzaville, d’éradiquer par tous moyens, les phénomènes “bébés noirs” et “kuluna” qui sévissent dans Brazzaville. Les “bébés noirs” sèment la terreur à Brazzaville, nous allons les combattre par tous les moyens de droit, afin qu’ils soient traduits devant les juridictions », a précisé André Oko Gakala, Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, lors du lancement de l’opération dans l’arrondissement 4 Moungali.

C’est une patrouille spéciale mixte, co-menée par la police et la gendarmerie, en vue de traquer et interpeller tous les délinquants dits “bébés noirs” qui continuent de semer la terreur dans la ville. Tous ceux des gangsters et leurs complices qui tomberont dans les mailles de filet de la force de l’ordre lors de cette opération, seront immédiatement traduits en justice afin qu’ils répondent pénalement de leurs mauvais actes, conformément à la loi.

Le Procureur de la République a profité de l’occasion pour présenter à la presse nationale et internationale un échantillon de plus d’une trentaine de “bébés noirs”, des jeunes âgés de 16 à 23 ans environ, arrêtés récemment par les éléments de la force de l’ordre, lors d’une première patrouille de routine. Pour alerter la population du lancement de cette opération, le Procureure André Gakala Oko, qui était accompagné du général Bouity, a fait la ronde de quelques quartiers périphériques.

Le Procureure Oko Gakala André a précisé que ces délinquants et leurs complices qui tomberont dans les mailles de filet de la force de l’ordre lors de cette opération, seront immédiatement traduits en justice afin qu’ils répondent pénalement de leurs mauvais actes, conformément à la loi. Un échantillon de “bébés noirs”, des jeunes âgés de 16 à 25 ans environ, arrêtés récemment par les éléments de la force de l’ordre, lors d’une première patrouille de routine a été présenté à la presse.

Pour faire vent de cette opération André Gakala Oko aux cotés du général Bouity et des agents de la force de l’ordre public, a fait la ronde de quelques quartiers périphériques, dont Mikalou ; Domaine à Massengo ; Nkombo et Kaounga, un quartier situé derrière le Lycée Thomas-Sankara, réputé pour l’incivisme et délinquance.

(Roch Bouka/Rtga World/Brazzaville)