Lutte contre la corruption: APNAC-RDC formule des recommandations en vue des élections réussies

Dans un point de presse animé ce mercredi 28 novembre 2018 au Palais du peuple à Kinshasa, le Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC-RDC) vient de lancer un appel aux Congolais dont essentiellement les candidats aux élections, les électeurs, le Gouvernement de la République, la CENI, la justice et la presse. Ce, en marge des élections de décembre, dont la campagne a été lancée depuis une semaine par la Centrale électorale.

Dans un point de presse de restitution de ses activités, l’APNAC-RDC a révélé qu’à l’aube de sa mise sur pied il y a près de 5 ans, son premier plan d’action s’est concentré sur cinq axes stratégiques : prévention ; plaidoyer et lobbying pour des reformes légales ; investigation, enquêtes et publications ainsi que la synergie d’actions et évaluation.

La mise en œuvre de ces axes stratégiques nécessitant un personnel technique compétent et des moyens conséquents, l’APNAC-RDC, dans son premier axe, procédera d’ores et déjà à la mise en place de ses structures opérationnelles au niveau national, aux formations des parlementaires ainsi que de son personnel.

A ce jour, l’APNAC-RDC vient d’élargir ses activités en provinces en installant les 8 premières antennes provinciales à savoir Sud-Kivu, Kwilu, Equateur, Tshopo, Nord-Kivu, Kasaï-Oriental ; Maniema et Kwango. Et compte progressivement en installer d’autres dans le reste des provinces. La réussite de cette activité a nécessité des moyens conséquents de la part du gouvernement par le biais de l’Assemblée nationale qui a compris le sens de cette noble lutte en vue de la réussite de cette mission.

Résultats Obtenus

L’APNAC-RDC a sensibilisé les députés Provinciaux dans les Provinces précitées. Pour l’instant, 125 députés ont été sensibilisés et tous les 125 ont souscrit et adhéré volontairement au Réseau. Les parlementaires provinciaux, nouveaux membres de l’APNAC-RDC ont élu leurs Comités Exécutifs. Ceux-ci ont été installés avec succès, officiellement par le Comité Exécutif national et les autorités provinciales. L’APNAC-RDC prévoit de consolider dans les jours à venir, cet acquit constitué de nouveaux soldats anti-corruption.

Face au processus électoral

En ce qui concerne la campagne électorale démarrée par la CENI le 22 Novembre, l’APNAC-

RDC lance un appel vibrant à chaque congolais pendant cette période cruciale de la vie de la nation. D’abord aux candidats, sachant que « c’est parmi vous que se recruteront les autres soldats qui vont rejoindre la lutte anti-corruption au sein de l’APNAC, nous vous recommandons un sens éthique et patriotique. N’utilisez pas les biens de l’Etat pour votre campagne électorale. Ne donnez pas des cadeaux à la population pour vous faire élire, mais usez de la conviction et de vos bilans satisfaisants. Expliquez le rôle du Président, des parlementaires et leur mission. N’acceptez pas de financements dont vous ignorez l’origine. Dénoncez toute tentative de corruption et de tricherie devant les instances compétentes », a dit le député Jean-Pierre Pasi Zapamba, Président de l’APNAC.

S’adressant aux électeurs, il a rappelé que « Ce n’est pas la politique qui transforme un candidat en voleur, mais c’est ton vote qui convertit un voleur en politicien ». D’où « soyez vigilants. Demandez toujours l’origine des cadeaux que les candidats vous proposent. Ne votez pas sur base de ces dons et cadeaux mais selon votre parfaite conviction. Dénoncez les cas de corruption et vous aurez préparé un avenir meilleur pour notre progéniture ».

Quant au gouvernement, le Président Pasi Zapamba rappelle que « les biens publics sont sacrés: protégez-les par tous les moyens légaux en cette période électorale.

Peu importe vos origines politiques, n’ayez pas de penchant envers tel ou tel autre citoyen,

protégé-les tous, rappelez-les leurs devoirs civiques pour que cet exercice se déroule dans

l’intérêt bien compris des congolais. Sanctionnez les faits de corruption ».

A la CENI, l’APNAC demande de « Veiller à l’aboutissement heureux de ce processus dans la confiance mutuelle entre le peuple congolais et votre institution. Soyez respectueux de la loi ; respectez les règles démocratiques établies ; prévenez les cas de corruption et faites en sorte que vos agents ne s’y plongent durant et après les opérations électorales.

A la Justice, le Réseau insiste : « C’est vers vous que les regards de tout un peuple sont tournés pour que la période post-électorale se passe dans un climat apaisé. Ne demandez pas de pot-de-vin pour rendre justice. Soyez juste en disant le droit; et abstenez-vous des actes de corruption. Car il n’y a de paix que lorsque le juge dit le droit avec équité ».

Enfin aux professionnels des médias, l’APNAC-Rdc recommande d’être une église au milieu du village.

Contexte et justification

Le 10 janvier 2014, les Présidents de deux chambres avaient procédé au lancement officiel des activités de l’APNAC en RDC devant les diplomates, les membres du gouvernement, les parlementaires et la Société Civile. Objectif : coordonner et renforcer les capacités des parlementaires africains pour lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. Le réseau a été créé en 1999 à Kampala (Ouganda) lors d’un atelier régional sur « Le Parlement et la bonne gouvernance ». Chaque Pays africain a l’obligation d’ouvrir un chapitre au sein de son parlement.

Les députés et sénateurs congolais ayant compris la nécessité de faire fonctionner cette organisation au sein du parlement congolais; ont mis sur pied, le 4 octobre 2014, le Comité Exécutif pour chapeauter les activités de ce réseau.

Emmanuel Badibanga

