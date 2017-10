L’Union Européenne en visite à la CIME

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En mission officielle à Kinshasa, M. Patrick Spirlet, Chef de division Afrique Centrale au Service européen pour l’action extérieure, qu’accompagnait M. Bart Ouvry, Ambassadeur et Chef de la délégation de l’Union européenne en République Démocratique du Congo, est venu au siège de la Commission d’Intégrité et Médiation Electorales (CIME) pour s’imprégner de l’action de cette structure dans la recherche de l’amélioration du climat politique en République Démocratique du Congo.

Après près d’une heure d’entretien avec la plénière de la CIME qui comprend les représentants des huit Confessions religieuses de la RDC, avec en sa tête, son Président le Révérend Delphin Elebe Kapalay, l’hôte de la CIME, M. Patrick Spirlet a circonscrit la raison de cet entretien en ces termes : « Dans le cadre du processus électoral, je rencontre l’ensemble des acteurs qui sont impliqués. A mon avis, la CIME a un rôle important à jouer, un rôle d’ordre moral mais aussi de sensibilisation durant le processus électoral, nous avons eu un échange très franc et très ouvert sur les questions et perspectives électorales, sur le rôle que la CIME peut jouer et la façon dont l’Union Européenne peut accompagner le processus et le travail de la CIME ».

Pour rappel, l’un des objectifs de la CIME est de consolider l’unité des Chefs des Confessions religieuses et de promouvoir la coexistence pacifique entre les Confessions religieuses. Mais aussi, lorsque les circonstances l’exigent, les Chefs des Confessions religieuses font du lobbying auprès des instances compétentes dans le pays et à travers le monde dans le cadre de la recherche de la paix. A ce titre, la CIME joue un rôle très important dans le processus électoral.

(Lepetit Baende)