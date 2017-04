lundi à Matonge: Le couloir « Madiakoko » en effervescence pour commémorer l’an I de la mort de Papa Wemba

*Dans la matinée une messe d’action de grâce a été dite à la paroisse St Joseph

Le quartier Matonge dans la commune de Kalamu était noir de monde hier lundi 24 avril 2017. Ceci, particulièrement sur l’avenue Kanda-Kanda où se trouve le chef-lieu du village Molokaï. Cet attroupement c’était pour commémorer l’an un de la mort de Papa Wemba. Même sur la grande avenue « Saïdi » baptisé « couloir Madiokoko » pour immortaliser le Kuru Yaka, à peine si on pouvait facilement circuler tellement que tout le monde voulait voir tout le monde et c’était une grande ambiance qui avait régner toute la journée d’hier dans cette partie de la capitale congolaise.

Dans la matinée, la famille biologique de Papa Wemba s’était rendu à la Nécropole « Entre Terre et Ciel » à Mbenzale dans la commune de la N’Sele se recueillir devant la tombe du chef coutumier du village Molokaï. Surtout, c’était pour le dépôt de gerbes de fleur qui a été fait par plusieurs personnalités qui restent toujours de cœur avec cet artiste qui a apporté un plus à la culture contemporaine.

Avant cet étape, dans la matinée, une messe d’action de grâce a été dite à la Paroisse Saint Joseph de Matonge en mémoire de l’illustre disparue. Et le Gouverneur de la ville, André Kimbuta, prenant la parole a fait comprendre que le gouvernement provincial n’a pas dérobé à son rôle et comme promis, dans les tout prochains jours, on va procéder à la construction d’un cénotaphe où seront exposés les biens ayant appartenus à Vieux Bokul pour qu’on puisse s’en souvenir tous les jours.

On retiendra dans l’entre-temps que l’orchestre Viva-la-Musica a quitté Kinshasa dimanche 23 avril pour Abidjan. Cette formation a été invitée pour jouer à la cérémonie initiée en mémoire de Papa Wemba par les autorités ivoiriennes. La salle où le vieux Fula Ngenge a trouvé la mort va porter le nom de Papa Wemba.

C’est le jeudi 24 avril 2017 que cette formation musicale refermera ses valises à Abidjan pour regagner Kinshasa où il est attendu à la cérémonie de clôture de la manifestation en mémoire de Papa Wemba.

