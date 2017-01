Lundi à Addis-Abeba: Premier face-à-face entre Antonio Guterres et Léonard She Okitundu

Le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et Intégration régionale, Léonard She Okitundu a échangé, lundi 30 janvier à Addis-Abeba, avec le tout nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le portugais Antonio Guterres. Ce, en marge de l’ouverture du 28ème sommet de l’Union Africaine. De noter que Léonard She Okitundu représente le chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange à ce 28ème sommet de l’UA.

Cette première rencontre de prise de contact a permis aux deux personnalités d’échanger sur plusieurs questions liées notamment à l’adaptation de l’action Onusienne au contexte et à l’évolution de la situation actuelle en Rdc. Ce, à travers un partenariat stratégique qui consiste à consolider le lien de coopération entre les Nations Unies et la République Démocratique du Congo.

Autres points importants évoqués au cours de cette rencontre, les actes terroristes perpétrés dans l’est de la Rdc avec les ex M23 et les réfugiés sud soudanais etc.

Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu et le Secrétaire Générale de l’ONU Antonio Guterres ont également parlé du soutien de la Monusco au processus électoral. De sujet lié aux droits de l’homme n’a pas été oublié, sujet qui devra désormais prendre un autre relief pour sa promotion et non pour des dénonciations militaires intempestives.

Cet entretien entre les deux hommes d’Etat a duré 45 minutes.

« C’était une discussion franche et constructive qui augure des relations plus objectives entre les Nations Unies et la Rdc », a fait savoir Leonard She Okitundu.

De noter que le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et intégration régionale est à la tête d’une forte délégation de la Rdc à Addis-Abeba. Cette délégation est composée de l’ambassadeur Kikaya Bin karubi, conseiller diplomatique du chef de l’Etat, de l’ambassadeur itinérant à la présidence Ngandu, l’ambassadeur de la Rdc à Addis-Abeba Claude Nyamugabo ainsi que la présidente de l’union Panafricaine de la Jeunesse Francine Muyumba.

(Bernetel Makambo)