L’UNC Pierre Kangudia sommé de quitter le Gouvernement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans le cadre de l’évaluation de l’accord de la Saint Sylvestre, l’Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, vient de faire une déclaration politique ce lundi 23 octobre 2017.

Il ressort de celle-ci que l’UNC retire son délégué, en la personne de Pierre Kangudia Mbayi du Gouvernement Tshibala. Concerté en amont, celui-ci devra laisser son fauteuil de ministre d’Etat au Budget.

La raison qui a milité en faveur de cette décision, renchérit le communiqué, c’est qu’après avoir constaté le retard dans le processus électoral, partant du calendrier électoral, l’UNC voit certaine la non-tenue des élections au 31 décembre 2017. Pourtant, en effet, dit la déclaration, c’était en vue de l’organisation des élections dans les délais tels que voulus par ledit accord que ce parti avait pris part au Gouvernement.

Mais connaissant les réalités des politiques congolais, d’aucuns se demandent si Pierre Kangudia va obtempérer, ou s’il va rester au gouvernement sans mandat de son parti. D’autres encore le voient lancer ‘’son UNC’’. Mais au cas où il s’en allait, le poste restant vacant, ça pourrait être le moment de remanier le Gouvernement pour parler de Tshibala 2, si pas d’aller vers un autre formateur qui devra à son tour essayer un ”new look”.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.