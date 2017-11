Lubumbashi : fin des travaux de la 8è édition de l’initiative sur le commerce et l’investissement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une délégation de dix membres du Gouvernement, conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Economie nationale, Joseph Kapika revient de Lubumbashi. Il s’agit des ministres du Commerce extérieur, des Mines, des ITPR, de l’Industrie, de l’Energie et Ressources hydrauliques, des PME, de l’Agriculture, du Développement rural et des PTNTIC.

Tous avaient fait le déplacement du chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour participer à la 8ème édition de l’initiative sur le commerce et l’investissement. Une rencontre qui entre dans le cadre des efforts fournis par le Gouvernement pour redresser la situation économique du pays en ce temps de crise caractérisée notamment par le ralentissement des activités économiques et la baisse de cours de matières premières sur le marché international.

La coopération sud-sud, ici entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo se porte visiblement bien. Les investisseurs sud-africains ont promis de saisir les mille opportunités d’affaires qu’offre la Rdc.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.