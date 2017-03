L’UA, les NU, l’UE et l’OIF préoccupées par la grave situation qui prévaut dans le Grand Kasaï

Dans un communiqué conjoint parvenu au Journal L’Avenir, sur la situation dans les provinces du Kasaï, en République démocratique du Congo, l’Union africaine (UA), les Nations unies (NU), l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les Nations unies, continuent de suivre de près l’évolution de la situation en République démocratique du Congo. Elles notent avec une profonde préoccupation la grave situation qui prévaut dans les provinces du Kasaï, ainsi que l’attestent notamment les informations faisant état de la mort d’environ 40 membres de la Police nationale congolaise tués lors d’une embuscade tendue par des éléments appartenant à la milice Kamuina Nsapu, entre le 23 et le 24 mars, sur l’axe Tshikapa-Kananga.

Les quatre organisations partenaires condamnent cet acte ignoble et présentent leurs condoléances aux familles des victimes. Elles condamnent en outre tous les autres actes de violence et les violations des droits humains qui se sont déroulées récemment dans la région des provinces du Kasaï.

Le niveau de violence ainsi que les rapports faisant état de violations des droits humains, que connaissent certaines zones de la Rdc, doivent interpeller tous les responsables politiques congolais. À cet égard, elles exhortent les forces de défense et de sécurité à la retenue dans les efforts visant à restaurer l’ordre dans les provinces du Kasaï, et encouragent la poursuite du dialogue entamé récemment, entre le Gouvernement et la milice Kamuina Nsapu, afin de trouver une issue pacifique à la situation actuelle dans les provinces du Kasaï. Elles rappellent l’impératif de la conduite d’une enquête crédible pour faire la lumière sur les violations des droits humains et poursuivre en justice ceux qui en sont les auteurs. À cet égard, elles se félicitent des mesures annoncées par le gouvernement et attendent avec intérêt leur suivi.

Les quatre organisations partenaires soulignent également l’urgence que revêt la mise en œuvre effective de l’Accord du 31 décembre 2016, conclu sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), y compris par la nomination, conformément aux dispositions pertinentes du dit Accord, d’un Premier ministre issu de l’opposition. Une telle avancée facilitera le processus de stabilisation du pays, le rétablissement de l’ordre public dans les zones affectées par la violence et la tenue, dans les délais prévus, des élections qui doivent conclure la période de transition convenue par les acteurs congolais.

La Police confirme la mort de 39 policiers

Dans un communiqué officiel du 27 mars dernier, le ComSup Mwanamputu a annoncé le massacre de 39 policiers par les miliciens se réclamant de Kamwena Nsapu, le vendredi 24 mars 2017 dans la matinée, tous enterrés par leurs bourreaux dans une fosse commune au lieu du massacre. En effet, partis de Kinshasa pour aller appuyer les unités de la Police de la province du Kasaï, et à bord de deux camions de police de transport de troupes, en provenance de Tshikapa, ces policiers sont tombés dans une embuscade leur tendue par les miliciens se revendiquant de Kamwena Nsapu à la hauteur du village Kamwesha à environ soixante-dix-sept kilomètres de Tshikapa.

Il convient de signaler qu’outre les 39 policiers tués, le bilan fait aussi état de deux camions de police de transport de troupes ravis avec leurs seins une importante cargaison des matériels et équipements de maintien d’ordre. Voilà pourquoi la Police national congolaise condamne énergiquement ce massacre et tient à rassurer l’opinion que des dispositions urgentes et conséquentes ont été prises pour mettre définitivement un terme à l’insécurité qui sévit dans cette partie de la République par la mise hors d’état de nuire de ces inciviques pour le retour de la paix durable au sein de la population.

