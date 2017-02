Louant le dévouement du Gouvernement Central: Laurel Sosongo rend hommage à Etienne Tshisekedi Wa Mulumba

Au cours d’un entretien hier avec la presse, Laurel Sosongo présidente de l’Association dénommée Espoir de la Jeunesse féminine « E.J.F » unique femme présidente du conseil communal de la jeunesse à Kinshasa/Lingwala, a tenu à rendre hommage à Etienne Tshisekedi Wa Mulumba , décédé en Belgique il y a de cela trois semaines. Tout en saluant les efforts du Gouvernement Central de se mettre ensemble avec sa famille biologique et politique pour l’organisation des obsèques dignes du rang de l’illustre disparu, elle a tenu à inviter tous les combattants ainsi que les Congolais à éviter des désordres et à garder une pensée pieuse à celui que l’on considère comme étant le ‘père de la démocratie congolaise ‘ dans la paix et dans l’harmonie. « Je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique, politique ainsi qu’à tous les Congolais », a déclaré Laurel Sosongo. Elle a reconnu aussi les mérites du défunt d’avoir fait face à la dictature de feu le Maréchal Mobutu. Premier docteur en Droit en RD Cogo, Etienne Tshisekedi a été parmi les premiers compatriotes à rédiger la constitution de Luluabourg qui a fondé les assises de la République. Il a occupé plusieurs postes politiques en RDC, dont celui de Premier ministre.

Pour l’oratrice, en effet, Etienne Tshisekedi a été un leader exceptionnel. Son combat se résume par les termes « le peuple d’abord » et il a lutté pour l’avènement d’un « Etat de Droit ». « Il nous laisse un grand héritage, celui de la non-violence », a insisté l’oratrice.

« E.J.F » fête ses dix ans le 15 mars 2017

15 mars 2007 – 15 mars 2017 , jour pour jour l’association des jeunes filles Espoir de la Jeunesse Féminine « E.J.F » va totaliser dix années d’existence et le programme des manifestations y relatives s’annonce très alléchant pour tous les membres effectifs et sympathisants et va s’étendre sur tout le mois de mars 2017, dédiée à la femme, a indiqué Laurel Sosongo avant de résumer ses objectifs notamment : – la promotion de la dignité e la femme en général et de la jeune fille en particulier , – aider la jeune fille à la prise de conscience de sa contribution au développement de son milieu. Comme devise : la Dignité – Respect de la personnalité humaine et Changement de mentalité. Laurel Sosongo est candidate à la députation provinciale dans la commune de Lingwala.

(Franck Ambangito)