L’orchestre « Stars Musica » renaît de ses cendres

Après une longue léthargie , l’orchestre « Stars Musica » créé en 1991 par quelques jeunes musiciens talentueux autochtones de la commune de Lingwala, vient de reprendre ses activités en procédant notamment aux séances de répétitions depuis un mois à l’espace « Le Champion » au rond-point de l’avenue des Huileries.

C’est dans le cadre de la préparation du studio d’un nouvel album intitulé : « Nostalgie » a confirmé à l’Avenir Détente le chanteur Patou Mayita dit « Rossignol » qui a cité le producteur président Pezo , un fanatique de ce groupe mémorable qui a fait la pluie et le beau temps au bar dancing « Deux paillottes » sur l’avenue Luvua à Lingwala. C’était avec le cri et la danse « Nzila Zulu Nzila velele ».

Patou Mayita devenu président, a fait le rappel de troupe avec les administrateurs guitariste Fondé Janvier Kalema , l’animateur « De Pajo »…

En 1992, ils réalisent leur premier single intitulé « Boyoki sango yango » quatre titres et trois génériques avec l’appui de Thomas Kanza et des mécènes tels Bochard Mulongo, Tario Mulongo, les Relations publiques Franck Ambangito, Aimé Likulia , Atu Bumba et Coco Rubenga.

Le succès récolté par « Stars Musica » à Lingwala et dans les communes environnantes a été de courte durée à cause de dissidences enregistrées, notamment les cas du chanteur James Pembele qui a intégré « Pondération 8 » de l’ingénieur Blaise Bula Monga dit « Célé Bula », le chanteur Bob Lorenzo et le guitariste Pitshou Santiago ont préféré rejoindre Marie Paul Mwant Yav avec « Wenge Musica Aile Paris », le guitariste Isso Bokuma ayant opté de poursuivre ses études, est à l’heure actuelle journaliste à la RTGA/World.

( Franck Ambangito/Cp)