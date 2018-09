L’opus Caligula: Un analyste chevronné pas d’accord avec KarmaPa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les mélomanes et singulièrement les fanatiques de l’orchestre Rive droite Klass K ont accueilli à bras ouvert l’opus “Caligula” que le prince de la rumba congolaise, le chanteur Le KarmaPa vient de lancer sur le marché du disque.

Cette œuvre tant recherchée par les mélomanes, démontre à suffisance que ce chanteur a vraiment raison de dire qu’il est sur les traces des pères créateurs de la danse rumba. Sur le plan de la production scénique, disons que le groupe Rive droite 5e Klass de KarmaPa est toujours en mouvement depuis le retour au pays de son fondateur après son retour de l’Europe où il est allé superviser la sortie de son nouvel opus Caligula.

L’on retiendra que ce même disque a, au début de son enregistrement au studio, porté le nom de “4-666-4” avant d’être lancé sous l’étiquetage de Caligula. Disons que pour un ballon d’essai, cette œuvre vient bien à propos, confirmer la solidité de la carrière artistique de KarmaPa.

Mais, en dehors de la bonne musique qu’offre le groupe musical de KarmaPa, il y a un analyste culturel chevronné qui fustige l’élan que le compositeur de l’œuvre a adopté, lui qui se dit être sur les traces des pionniers de la musique de deux Congo, nous citerons Kabasele Grand Kallé, Luambo Franco, Tabu Ley Rochereau, Buingui Pamelo Mounk’a, etc., puisse faire ce que ceux qu’il cite dans sa chanson n’avaient aucunement fait. Ces gens dont il cite dans sa compile n’utilisaient pas l’injure pour faire une belle œuvre. Or, à l’écoute de Caligula, il a le regret de constater qu’on s’en prend, avec hypocrisie, à une autre star de la chanson congolaise qui se dit sereine et qu’il ne répondra pas à cette provocation de mauvais goût.

Kingunza Kikim Afri/Cp

