L’OMS annule le titre de R. Mugabe

L’Organisation mondiale de la santé, OMS a retiré au Président Mugabe le titre d’ambassadeur de bonne volonté. Cela, suite aux nombreuses et vives réactions provoquées par cette nomination.

L’ONU avait justifié cette nomination en évoquant les efforts du Zimbabwe contre le tabac et contre les maladies non transmissibles, comme les attaques cardiaques et l’asthme en Afrique.

Parmi ceux qui ont critiqué cette nomination, on cite l’opposition zimbabwéenne, les organisations des droits de l’homme et beaucoup d’Etats membres comme le Royaume Uni et le Canada, qui estiment que le système sanitaire du Zimbabwe a été détruit sous Mugabe.

Les maladies non transmissibles tuent plus de 36 millions de personnes chaque année. Les agences de l’ONU, telle que l’OMS, nomment régulièrement des ambassadeurs de bonne volonté pour alerter et sensibiliser l’opinion mondiale au sujet des causes spécifiques.

Badi