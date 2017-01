Lambert Mende « On n’ impose pas au président le choix du 1er ministre »

Après avoir trouvé un compromis sur la taille de la prochaine équipe gouvernementale, les délégués aux négociations directes abordent ce vendredi la question de la nomenclature de postes, au total 40 ministres et 13 vices qui viendront selon le quota à toutes les composantes représentées aux négociations directes . Qui prendra quoi ? Le débat s’ annonce âpres. Déjà, la MP prévient que les 4 ministères de souveraineté sont hors course, à savoir les affaires étrangères, l’intérieur, la défense ainsi que le ministère des finances.

« Le plus dur a été fait. Toutes les décisions essentielles ont été prises », assure Lambert Mende qui croit qu’ il ne reste plus que la mise en œuvre du document signé, la veille du nouvel an.

D’ après les évêques, accord ou pas, les bons offices s’ arrêtent ce week-end. Les ecclésiastes qui font pression sur les parties prenantes n’envisageraient probablement pas un nouveau report. Entretemps, une autre question et non de moindre oppose toujours opposition et majorité. Il s’ agit du mode de désignation du tout nouveau chef du gouvernement. Ici, la MP se veut intransigeante. Le rassemblement à qui revient le poste doit proposer au chef de l’ État au moins 5 noms de personnalités candidates à la primature.

Interrogé par nos confrères d’ Actualite.cd, Lambert Mende rappelle à la plateforme Tshisekediste la pratique congolaise en la matière:

« Même dans la formule où le premier ministre provient de la MP, dans la pratique congolaise, le président choisit un premier ministre sur une liste parce qu’on n’impose pas au président de la république le choix de la personne qui dirige avec lui au plus haut niveau de l’exécutif ».

Au porte-parole du gouvernement de s’ interroger, « Si au niveau d’une même famille politique cette pratique s’applique, à fortiori au niveau de deux familles politiques différentes ? ». Pour lui, il s’ agit de rechercher une certaine cohésion symbolique.

Jean Pierre Kayembe