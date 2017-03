LINAFOOT: Zone Ouest, V.Club-RCK et Shark XI- Renaissance ce mercredi au SM

* New Soger-L’Shi Sport et Lupopo –Mazembe au Centre Sud pour la clôture de la phase des poules

La phase des poules de la 22ème édition du championnat de la Ligue nationale de football, prendra fin ce mercredi après la suspension par l’ancien ministre de la Jeunesse Sports et Loisirs.

A l’Ouest, V.Club va tenter de reprendre la première place détenue par DCMP avec 41 points contre 40 en matchant le Racing Club de Kinshasa (RCK) au stade des Martyrs de la Pentecôte et la victoire de RCK ne modifiera non plus rien aux trois clubs déjà qualifiés au play-off et Shark XI FC en découdra avec le FC Renaissance du Congo pour un match sans enjeu, car la victoire de l’un ou l’autre de changera rien au classement, mais pour l’honneur.

Au Centre Sud, il y aura le classico sans enjeux, mais également pour l’honneur ce mercredi au stade Frédéric Kibasa Maliba entre les Cheminots du FC St Eloi Lupopo et les Corbeaux du TP Mazembe. Le FC St Eloi Lupopo, malgré le résultat, ne sera pas au play-off 2016-2017, tandis que son adversaire trône en tête de la zone et sera bel et bien au play-off avec SM Sanga Balende et CS Don Bosco. En premier match, l’AS New Soger et Lubumbashi Sport joueront pour la formalité.

(Gaby Mass )