LINAFOOT: Veti Club, Rojolu, Ndombe à l’Ouest ; Dibumba, Simba, New Soger au Centre Sud ; Capaco et Nika Bilombe à l’Est relégués

Le Comité de gestion de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) a publié son classement officiel depuis le samedi 25 mars dernier.

D’après le règlement, les trois premiers pour la zone Ouest, Centre Sud et les deux à l’Est sont qualifiés au play-off. Il en est de même pour les trois derniers pour l’Ouest, le Centre Sud et les deux derniers pour la zone Est.

C’est ainsi qu’à l’Ouest, l’AS Veti Club de Matadi ( 15 points), le SC Rojolu de Kinshasa ( 12 points) et AS Ndombe de Bandundu ( 03 points) sont relégués dans leur Ligues respectives. C’est –à-dire à la Ligue de Football du Congo Central (LIFCOC) pour l’AS Veti Club, le SC Rojolu à la LIFKIN (Ligue de Football de Kinshasa et l’AS Ndombe pour la LIFBAD (Ligue de Football de Bandundu).

Au Centre Sud, FC Dibumba de Tshikapa (20 points), FC Simba de Kolwezi (15 points) et AS New Soger de Lubumbashi seront relégués respectivement. FC Dibumba de Tshikapa à la Ligue de Football du Kasaï-Occidental ( LIFKOC), FC Simba de Kolwezi et l’AS New Soger à la Ligue de Football du Katanga ( LIFKAT).

A l’Est, AS Nika Bilombe de Kasongo (1 point) et AC Capaco (0 point). L’AS Nika Bilombe de Kasongo est reléguée à la Ligue de Football du Maniema (LIFMAN ) et l’AC Capaco à la Ligue de Football du Nord-Kivu ( LIFNOKI). Il sera procédé de la même manière à la montée des équipes pour la saison prochaine.

(Gaby Mass)