LINAFOOT: V.Club s’impose devant Shark XI et RCK se venge sur Veti Club

*Dcmp marche sur Ndombe et Dragons Bilima chute devant Rojolu

La phase des poules du championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) a pris sa vitesse de croisière. Ce, après avoir été suspendue par l’ancien Ministre de la Jeunesse Sports et Loisirs, Denis Kambay Cimbumbu, en décembre dernier.

Hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Dauphins noirs de la Capitale ont fait une démonstration de force en dominant les « Requins Bleus » par 2-0, en match de la 13ème journée du 22ème championnat de la LINAFOOT, Zone Ouest.

Le premier but est l’œuvre de l’international camerounais Yazid Atouba Ema, qui reprenait un centre de Ngonda Muzinga à la 34ème minute. Ce, après une mauvaise analyse du portier du Shark XI Efonge Liyongo. Sur ce, le même latéral gauche des Dauphins Noirs, dans son meilleur jour, va forcer l’équation en doublant la mise après une belle combinaison pour lober à nouveau le portier Efonge Liyongo à la 38ème minute. Un score que va gérer les hommes de Zico Kiadivila à l’absence de Jean Florent Ibenge en voyage en Gambie pour visionner le match de l’adversaire de son équipe en 1/16ème des finales de la Ligue des Champions de la CAF. En deuxième période, l’AS V.Club comme Shark XI vont rater les occasions nettes pour forcer l’équation ou soit pour réduire et même pour égaliser. Mais, une victoire qui permet aux vert-noirs de consolider leur position de leader avec 40 points en 17 sorties, à deux longueurs de son rival vert-blanc-rouge du Dcmp. Ce dernier qui a 38 points avec le même nombre des matchs livrés.

En premier match comptant pour la même journée et dans les mêmes installations, RCK qui venait de chuter devant le FC Renaissance du Congo a vengé sa défaite en infligeant une sanglante défaite de 4-1 à l’AS Veti Club. Ce, grâce à un doublé de Sembo Heris aux 26ème et 36ème minutes, Niemba Kanu à la 33ème minute sur penalty et de Mundele Nganga à la 89ème minute. Par ailleurs, le but de l’AS Veti Club de Matadi est l’œuvre de Kebano Kebantima à la 70ème minute.

Le DC Motema Pembe surclasse l’AS Ndombe 7-0

Le samedi dernier au stade Tata Raphaël, les Immaculés de Motema Pembe ont surclassé les Dauphins Noirs de Bandundu ville par 7-0, en match de la même journée et la même Zone. Ce, grâce à un triplé de Vinny Bongongo aux 8ème, 41ème, 46ème minutes, un doublé du brésilien Renan Ferreira aux 31ème et 52ème minutes et un doublé de Ricky Tulengi Sindani aux 32ème et 89ème minutes.

En premier match dans les mêmes installations, pour la même journée et la même Zone, les Monstres de l’AS Dragons Bilima a sombré devant une formation en position de relégation, le SC Rojolu 0-3, sur les buts de Gbalanu à la 17ème de Kisangala à la 33ème minute et de Kalambay à la 62ème minute. Une victoire inutile, car le SC Rojolu n’a que 9 points condamné à la relégation.



Le TP Mazembe bat SC Don Bosco 1-0 et le FC Simba a dominé AS New Soger par 2-0

Au Centre Sud, pour le compte de la 14ème journée, au stade Mazembe, les Corbeaux lushois ont battu le SC Don Bosco par 1-0. Au stade Manika de Kolwezi, le FC Simba a dominé l’AS New Soger par 2-0, jouant ainsi pour la première fois sur sa pelouse et dans son fief.

Deux matches prévus demain mardi dans la zone Centre Sud

Demain mardi 28 février, deux matches sont prévus dans la zone Centre Sud au stade Tshikisha à Mbuji Mayi où les « Banjelu ne Bansatu » de SM Sanga Balende reçoivent les Cheminots de Lubumbashi du FC St Eloi Lupopo. En premier match à 13h30’, le FC Océan Pacifique accordera son hospitalité au JS Groupe Bazano.

A l’Est, le match qui était prévu hier dimanche 26 février entre OC Bukavu Dawa de Bukavu et le CS Makiso de Kisangani à 15h30’ au stade la Concorde de Kadutu et comptant pour la 10ème journée est reporté pour ce lundi 28 février 2017 à la même heure et dans les mêmes installations.

(Gaby Mass)