LINAFOOT: V. Club-Dcmp ce mercredi au SM pour la tête du classement

*Par ailleurs à Lubumbashi, FC St Eloi Lupopo reçoit le TP Mazembe demain jeudi

L’AS V. Club de Kinshasa croise, aujourd’hui mercredi 21 février au stade des Martyrs de la Pentecôte, le DC Motema Pembe en match comptant pour la 12ème journée du championnat de Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), zone ouest. Un match très décisif pour les deux formations de la ville province de Kinshasa, qui pourra renverser aussi l’ordre au classement en cas d’une autre défaite de l’AS V. Club face à son éternel rival. Ce, après avoir perdu la première rencontre face à Daring par 2-0 avec un doublé de Francis Kazadi Kasengu, ancien de V. Club et du FC Renaissance du Congo. Comme pour dire que les Moscovites sont contraints de gagner ce match en vue de distancer leurs poursuivants directs et se maintenir en tête de cette zone de développement. Car déjà dans le classement provisoire, l’AS V. Club est à la tête avec 36 points, suivi du Dcmp qui a 34 points et le FC Renaissance du Congo qui en compte 28 points. Et dans les ossatures de deux clubs, l’on sent que le niveau est élevé, car avec l’attaquant de pointe comme Taddy Agiti Etekiama, l’AS V. Club n’a rien à craindre. Et du côté de Dcmp, avec le nouveau renard de surface Vinny Bongonga et le trio « TKM », l’optimisme est là et la victoire semble être certaine. Outre l’ossature, les regards sont tournés vers les deux entraineurs. Florent Ibenge pour l’AS V. Club, qui jouera peut-être pour la revanche en référence du match-aller et Otis Ngoma pour Daring tentera une fois de plus de défier son homologue, qui est aussi sélectionneur de l’équipe nationale de la RDC. Du côté public, 12ème joueur pour chaque équipe, les Moscovites et les Immaculés sont contraints de pousser leurs clubs à la victoire par des chants et des cris de joie. Mais, plusieurs sportifs se demandent aussi si les « bana fibo » du FC Renaissance du Congo viendront au stade pour soutenir quelle équipe ? Surtout que ces derniers temps, l’équipe de Pascal Mukuna semble être en bonne relation avec l’AS V. Club. Auront-ils l’autorisation d’entrer au stade ? Qui vivra verra.

Renaissance –RCK ce jeudi au STR

Le jeudi 23 février 2017 au stade Tata Raphaël de la Kethulle, le FC Renaissance recevra RCK en match en retard de 11ème journée du 22ème championnat de la LINAFOOT. Un match très important pour les deux formations, car il déterminera l’équipe qui va accompagner l’AS V. Club et le DCMP au play-off.

A Lubumbashi, Lupopo reçoit Mazembe jeudi

Dans la Zone Centre-Sud, demain jeudi 23 février, le FC Saint Eloi Lupopo croise le TP Mazembe au stade Frédéric Kibassa Maliba à Lubumbashi. Les Cheminots occupent la 4ème place du classement avec 20 points, en 13 sorties alors que leurs adversaires du jour, les Corbeaux lushois, comptent 30 points et se pointent en 2ème au classement et au stade des Jeunes de Katoka à Kananga le FC Dibumba de Tshikapa jouera le FC L’Shi Sport de Lubumbashi.

Nkoy Bilombe-Makiso ce mercredi 22 février à Kindu

A l’Est, à Kindu au Stade Joseph Kabila, ce mercredi, l’équipe locale de l’AC Nkoy Bilombe reçoit CS Makiso de Kisangani en match de la 10ème journée et important pour les deux formations qui se battent pour le maintien.

(Altesse B. Makambo)