LINAFOOT: V. Club cartonne RCK et Renaissance trébuche devant Shark XI

*Mazembe se rachète devant Lupopo et New Soger a subi la loi de L’Shi Sport

La phase des poules pour la zone Ouest et Centre Sud de la 22ème édition du championnat de la Ligue Nationale de Football LINAFOOT) a pris fin hier au stade des Martyrs de la Pentecôte et au stade Frédéric Kibasa Maliba. A l’Est, la phase des poules s’était terminée depuis quelques temps.

Au stade des Martyrs de la Pentecôte, les poulains du Général Gabriel Amisi Kumba dit « Tango Four » ont encore frappé fort hier, comme dimanche dernier. Ils ont cartonné RCK par 4-0, grâce à un doublé du renard de surface, Tady Agiti Etekiama aux 28ème et 80ème minutes, l’un sur corner de l’international camerounais Yazid Atouba Emane et sur centre du capitaine Guy Lusadisu Basisila dévié par le malien Oumar Sidibé, Munganga Omba à la 50ème minute sur centre de Mukoko Batezadio et de Oumar Sidibé à la 66ème minute sur talonnade d’Etekiama. Pour RCK, une défaite qui se justifie par le manque des compétitions dans les jambes depuis la suspension du championnat par l’ancien ministre de la Jeunesse Sports et Loisirs et devant une grande équipe de V. Club en compétition continentale, qualifiée en phase des poules de la CAF. RCK sera déversé à la phase finale de la 53ème Coupe du Congo de football où il sera toujours accompagné par son Sponsor Raw Bank, malgré sa non -participation au play-off de la LINAFOOT 2016-2017.

Une victoire qui replace les Dauphins Noirs à la tête de la Zone Ouest avec 43 points contre 41 de son rival de tous les temps, le DCMP.

En deuxième match, le FC Renaissance du Congo a trébuché une fois de plus devant Shark XI FC, après celle de l’AS Dragons Bilima, vendredi 03 mars dernier. Score du match, 1-2, en faveur de Shark XI. Une 4ème défaite de la saison pour les « Fibo » qui, malgré cette énième défaite, sont qualifiés au play-off de la saison 2016-2017 de la 22ème édition du championnat de la Ligue nationale.

Kanku Madiata a ouvert la marque dès la 15ème minute sur un centre millimétré de Kodi Milambo et de Taty Maritu à la 32ème minute sur corner du même Milambo. 2-0 sera le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le FC Renaissance du Congo revient avec une autre ambition, mais il sauvera seulement l’honneur sans égaliser avec le but de Lamine Diawara à la 57ème minute. But marqué de la tête sur une balle renvoyée par le portier Efonge Liyongo de Shark XI FC.

Mazembe se rachète devant Lupopo, en le battant par 2-1 et L’Shi Sport domine New Soger par 2-0

Les Corbeaux de TP Mazembe se sont rachetés, après leur élimination en phase des groupes de la Ligue des Champions, en battant leur rival des Cheminots du FC Saint Eloi Lupopo sur le score de 2-1, hier au stade Frédéric Kibasa Maliba. Il s’agit là du dernier match de la phase des poules pour la zone Centre Sud.

Un but du revenant Trésor Mputu Mabi à la 52ème minute et de Rainfort Kalaba à la 53ème minute. Celui des Cheminots est l’œuvre de Musiela à la 40ème minute sur penalty.

En premier match dans les mêmes installations, l’AS New Soger a subi la loi de L’Shi Sport, battu par 2-0.

(Gaby Mass)