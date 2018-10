LINAFOOT: Rangers, Maniema Union et Lupopo s’imposent devant l’AS Don Bosco, Dauphin Noir et l’AS Dragons Bilima

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Matches nuls entre Bazano-Mont Bleu, Nyuki-Sanga Balende et L’Shi Sport –Dcmp

Le coup d’envoi de la 2ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football a été donné samedi au stade Tata Raphaël de la Kethulle avec deux rencontres alléchantes entre les Académiciens de l’AC Rangers de Lambert Osango et les « Salésiens » du CS Don Bosco de Lubumbashi, au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

Les Académiciens de l’AC Rangers ont été plus réalistes et physiques que les « Salésiens » battus par un score étriqué de 1-0, grâce à une réalisation de Mpiana Munzinzi à la 49ème minute , au retour du vestiaire, après avoir raté un penalty en première période de la partie.

Les Monstres de l’AS Dragons Bilima subissent la loi des Cheminots du FC St Eloi Lupopo

En deuxième rencontre, les Monstres de l’AS Dragons ont subi la loi des Cheminots du FC St Eloi Lupopo, battu sur le même score étriqué de 1-0, sur un but de Masamba Kiese, transfuge du RCK à la 43ème minute. Un match aussi physique pendant lequel les Monstres n’ont pas démérité. Ils ont démontré des belles choses, mais physiquement ils ont semblé pas au point. L’entraîneur José Mundele l’a d’ailleurs déclaré à la fin de la partie : « nous n’avons pas été ensemble avec les joueurs que pendant une semaine. La seule semaine nous n’avions que 10 joueurs sans moyens conséquents. Si les supporters doivent continuer à nous narguer, nous allons prendre une décision qui s’impose ».

Tandis que son collègue du FC Saint Eloi Lupopo, Joe Tshupula content « reconnait que ça n’a pas été facile, malgré la victoire. L’AS Dragons n’a pas semblé comme une formation sans préparation. Après notre match nul à la maison, nous voulions quand-même une victoire à l’extérieure, ce qui vient d’être fait ; nous sommes soulagés et nous allons continuer de travailler ».

Le même samedi au stade Fréderic Kibasa Maliba à Lubumbashi, pour le compte de la même journée, JS Groupe Bazano a été tenu en échec par le FC Mont Bleu de Bunia sur le score vierge de 0-0.

Le FC Lubumbashi Sport accroche le DC Motema Pembe

En deuxième rencontre samedi au stade Fréderic Kibasa Maliba, les Immaculés, prétendants au titre, ont été accrochés par les « Kamikazes » du FC Lubumbashi Sports sur le score de parité de 1-1. Pourtant, les Immaculés menaient au score, but de Ricky Tulenge et les « Kamikazes » ont réagi par Eric Kabwe.

L’AS Dauphin Noir chute lourdement devant l’AS Maniema Union

Dimanche au stade de l’Unité de Goma, pour le compte toujours de la deuxième journée du 24ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), l’AS Dauphin Noir a lourdement chuté devant l’autre dauphins noirs de Kindu, l’AS Maniema Union sur le score sévère de 0-3. Buts de Glody Kilangalanga Pame à la 47ème minute, Mulungula Wilondja à la 60ème minute et de Baoyi Boyombe à la 86ème minute.

De son côté, l’AS Nyuki de Butembo n’a pu s’imposer devant SM Sanga Balende dans les installations du stade de l’Unité de Goma, score du match 0-0. Soit un deuxième match nul du vainqueur de la 54ème Coupe du Congo de football.

Gaby Mass

