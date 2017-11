LINAFOOT, Pour mieux préparer sa rencontre face à V. Club: Le FC Renaissance s’entraine à Brazzaville

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis le lundi 27 novembre, le FC Renaissance du Congo, cher à l’Evêque Pascal Mukuna séjourne à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Cette mise au vert de quelques jours au Congo d’en face consiste à affûter les armes pour mieux affronter, si pas battre les verts et noirs de l’AS V. Club de Kinshasa. Une rencontre de taille, un derby kinois, s’il faut le dire ainsi, comptant pour la quatrième journée du championnat de la Ligue Nationale de Football qui aura lieu ce 3 décembre 2017 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et une semaine plus tard, les « fibo » devront encore affronter le DC Motema Pembe pour la 5ème journée du championnat national. L’entraineur de Renaissance, François Moguéhi continue de croire à une victoire de son équipe face aux Dauphins noirs de la Capitale, ayant confiance en sa nouvelle ossature composée des joueurs sûrs d’eux-mêmes. Par contre, V. Club garde silence, et attend le jour-j. Avec le retour de son avant-centre, Taddy Agiti Etekiama, les choses risqueraient de tourner mal pour les protégés de Pascal Mukuna. Ibenge qui a déjà perdu son premier derby face à son rival de taille, le DCMP, ne voudra pas perdre devant Renaissance. Qui vivra verra.

(Altesse B. Makambo)