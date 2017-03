LINAFOOT: Motema Pembe s’impose devant Shark XI

*Défaite surprenante du FC Renaissance face à Dragons Bilima

Le DC Motema Pembe s’est difficilement imposé devant Shark XI FC par un score étriqué de 1-0, hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle, en match de la 18ème et dernière journée de la phase des poules du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Zone Ouest. Un match qui a commencé sur une attaque à outrance des Immaculés qui ne réussissent pas à perforer un rideau défensif mis en place par les « Requins Bleus» qui procèdent par des contre-attaques étouffés tout suite par la défense coriace des Immaculés. Les deux équipes vont regagner les vestiaires sur le score vierge.

Après les citrons, c’est le même scénario. Mais sur une distraction des deux latéraux de Shark XI, les Immaculés ont trouvé la faille par une balle transversale de Kazadi Kasengu qui atterrit dans les pieds de Ricky Tulengi, mais pourtant surveillé par Bivala Nkembi. Il l’a pivoté, avant de fusiller le portier Efonge Liyengo à la 53ème minute. Ce dernier ne pouvait pas s’imaginer qu’un tir pouvait venir dans un angle fermé.

Après ce but des Immaculés, « les Requins Bleus » se sont déchainés par leur avant-centre Taty Maritu qui verra son tir-fumant renvoyé par la barre et un autre tir légèrement au-dessus de la même barre. Une victoire qui porte provisoirement en tête du classement le DC Motema Pembe avec 41 points en 18 sorties.

Dans la même zone, à Matadi, l’équipe locale de l’AS Veti Club a battu le FC MK par le même score étriqué de 1-0, hier dimanche au stade Damar, pour le compte de la même journée et pour la même zone.

Dans la même zone Ouest, le FC Renaissance du Congo, l’actuel 3ème du classement provisoire avec 32 points, a été battu vendredi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte par l’AS Dragons Bilima. Match comptant pour la 17ème journée du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), Zone Ouest. Score final, 1-0 en faveur des Monstres. L’unique but de l’AS Dragons Bilima a été inscrit à la 85ème minute par Bukasa Lutete « alias Messi » sur une passe de Mindeke. Ce, après une première période largement dominée par les « Oranges » du FC Renaissance.

En dépit de ce résultat, les positions de deux équipes au classement ne bougent pas. FC Renaissance du Congo demeure et reste à la 3ème place avec 32 points en 18 sorties et Dragons Bilima à la 5ème place avec 26 points pour 18 matches.

Au Centre Sud, au stade Mazembe, les « Banjelu ne Bansantu » de SM Sanga Balende ont chuté devant « les salisiens » de Don Bosco sur un score toujours étriqué de 0-1, dimanche, en match de la 15ème journée. Et le FC Dibumba qui se trouvait à Lubumbashi pour jouer contre JS Groupe Bazano qui a écopé d’un deuxième forfait pour n’avoir pas effectué le déplacement du 28 février dernier à Mbuji-Mayi contre le FC Océan Pacifique. Par conséquent, il perdait le match suivant par forfait. Mais le FC Dibumba a trouvé un compromis avec l’AS New Soger pour jouer leur match à Lubumbashi, match qu’il a gagné par 1-0.

Entre temps, le match prévu le 5 mars entre l’AS New Soger et le FC Océan Pacifique se jouera le 12 mars et celui devant opposer le FC St Eloi Lupopo contre le FC Simba prévu le 4 mars dernier, il se jouera demain mardi 7 mars à la même heure et dans les mêmes installations.

(Altesse B. Makambo et Gaby Mass)