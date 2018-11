LINAFOOT: Le TP Mazembe domine Maniema Union

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a largement battu hier jeudi 1er novembre dans son stade de Kamalondo, l’AS Maniema Union de Kindu par un score de 4 buts à 0. C’était en match comptant pour la 8ème journée du championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). Division 1

En première période, les Corbeaux ont ouvert la marque grâce à l’Ivoirien Christian Koffi Kouamé. Après la pause, les hommes de Pamphile Mihayo ont enchaîné aux 49ème et 57ème par Jackson Muleka, et enfin à la 58ème minute grâce au but du chaos de Chico Ushindi wa Kubanza.

Ainsi, le TP Mazembe de Lubumbashi enregistre sa 7ème victoire avec dans sa gibecière 21 points. Ce, en attendant le choc de ce dimanche 4 novembre face à l’AS V. Club Kinshasa.

Les rencontres de ce week-end :

Samedi 03 novembre: le FC Lubumbashi Sport-AC Rangers et DCMP-FC St Lupopo. Dimanche 04 novembre : TP Mazembe-AS V. Club et FC Renaissance-SM Sanga Balende.

Altesse B. Makambo

