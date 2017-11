LINAFOOT: Le TP Mazembe domine ECOFOOT Katumbi *Ni vainqueur ni vaincu entre CS Don Bosco et JS Groupe Bazano

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La première journée de la 23ème édition de la Ligue nationale de football s’est poursuivie hier au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, avec le match TP Mazembe –ECOFOOT Katumbi pour la zone Centre Sud.

Le TP Mazembe qui prépare sa finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération qui se joue dans son fief de Kamalondo, ce dimanche 19 novembre 2017, a dominé l’ECOFOOT Katumbi sur le score de 2-0, grâce un doublé de Ben Malango. D’abord sur corner de Mechack Elia dès la 10ème minute et ensuite à la 98ème minute sur penalty. Un match qui a servi de préparation pour les Corbeaux comme le Quotidien L’Avenir l’avait si bien dit dans ses éditions précédentes. Pour le staff technique des Corbeaux conduit par le 2ème adjoint des Léopards Pamphile Mihayo Kazembe, ce match devait servir de test pour que l’équipe marque plus de buts et n’encaisse pas. Au point de vue défensif, Mihayo a réussi son pari, mais du côté offensif, il faudra bosser dur avant dimanche avec les entrainements spécifiques pour les attaquants. Mais les Corbeaux empochent les 3 points de la première journée. Belle entame pour Pamphile et ses hommes !

Ni vainqueur ni vaincu entre CS Don Bosco et JS Groupe Bazano.

Dans l’autre rencontre jouée dans les mêmes installations, entre CS Don Bosco et JS Groupe Bazano, ni vainqueur ni vaincu entre les deux formations, soit 1-1 qui reste le score ayant sanctionné les deux formations.

Poursuite ce mardi de la même première journée dans la Zone Ouest

La première journée se poursuivra ce mardi 14 novembre 2017 au stade Tata Raphaël de la Kethulle pour le compte de la zone de développement Ouest, avec le match DCMP de Kinshasa -AC Rangers de la même ville. Un match qui nous présentera les nouvelles images de deux formations pour cette saison 2017-2018.

Une première journée qui s’achèvera mercredi 15 novembre 2017 avec deux rencontres entre Shark XI FC de Kinshasa – le FC Nord Sport du Kongo Central d’une part, et l’AS V. Club de Kinshasa –le TP Molunge de Mbandaka d’autre part.

(Gaby Mass)