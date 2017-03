LINAFOOT: Le Play-off de la linafoot démarre dimanche 2 avril prochain

*Jeef Kapondo insiste sur la nécessité d’éviter la violence au stade

Le Play-off de la 22ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) démarre le dimanche 2 avril prochain, indique le calendrier publié par le Comité de gestion de cette entité sportive remis aux clubs et la presse sportive, samedi 25 mars dans la salle de conférence de la Fédération Congolaise de football association (FECOFA).

La cérémonie a commencé par une réunion entre le Comité de gestion de la Ligue nationale et les clubs. Le président de la LINAFOOT, M. Jeef Kapondo a insisté sur la nécessité d’éviter la violence dans les installations sportives. Il faudra que les clubs commencent la sensibilisation de leurs supporters, afin d’éviter la violence au stade, car la violence des supporters retombe sur les clubs par les amendes ou carrément l’équipe perd le match par forfait. Pourtant, les joueurs sur la pelouse provoquent moins d’incidents entre eux, ils vivent en symbiose et en harmonie. Il faudra que les clubs forment les stadiens pour persuader et contenir les supporters en colère pour éviter la violence, car il faudra cette fois-ci enlever le prétexte aux autorités politiques de suspendre le championnat. Il faudra que les dirigeants des clubs qui reçoivent, protègent les dirigeants des clubs reçus dans les tribunes ou les clubs sans plusieurs supporters.

Le premier vice-président de la FECOFA, M. Donatien Tshimanga a promis qu’il va gérer les arbitres. « Vous les clubs, c’est vous qui contactaient les arbitres, après les avoir contactés et surchargés leur conscience, ils gâchent le match mais vous accusez le Comité de gestion de désigner les arbitres Kamikazes. Le système est connu, nous allons le combattre. Mais vous les clubs, laissez les arbitres tranquilles, mais sachez que nous allons les désigner avant comme ça se fait à la CAF et la FIFA », dit-il.



Signature de l’Acte d’engagement par les clubs

Après cette réunion, les clubs ont signé un Acte d’engagement des dirigeants des clubs pour combattre la violence dans les installations sportives en RDC, dont voici la teneur :

« Nous dirigeants des équipes participants au play-off du championnat National de la LINAFOOT ;

-Réunis ce samedi 25 mars 2017 à Kinshasa, autour du Comité de Gestion de la LINAFOOT :

-Conscients de notre responsabilité dans l’encadrement de la jeunesse congolaise à travers la direction des clubs et de l’encadrement des supporters ;

-Convaincu des valeurs que prône le sport en général et le football en particulier, à savoir la culture de paix et de tolérance , la promotion de la compréhension et le respect mutuel, et de son pouvoir rassembleur ;

Condamnons avec la dernière énergie la recrudescence de la violence dans les installations sportives ;

Prenons le ferme engagement de combattre la violence sous toutes ses formes dans les installations sportives lors de » différentes rencontres organisées par la LINAFOOT en RDC, notamment par :

-Le respect strict des dispositions réglementaires qui régissent la pratique du football en RDC.

– La diffusion des messages de paix, de respect mutuel, de sportivité ; de fair-play etc… ;

-L’encadrement efficace des supporters avant, pendant et après les matches de football dans les installations sportives, à travers leur sensibilisation, la formation et les sanctions appropriées ;

-La collaboration avec la police pour mettre hors d’état de nuire les auteurs des actes de vandalisme et ce, par tous autres moyens susceptibles de contribuer à atteindre cet objectif. »

Après cette réunion, le président Jeef Kapondo a fait la restitution de ladite réunion à la presse.



Voici par ailleurs les combinaisons de la première journée :

Dimanche 02 avril 2017 à 15h30’ au stade Mazembe : TP Mazembe –Dcmp, SM Sanga Balende-AS V.Club à 15h30’au stade Tshikisha, CS Don Bosco-OC Muungano à 13h30’au stade Mazembe, OC Bukavu Dawa-FC Renaissance à 15h30’au stade la Concorde

Le classement des équipes qualifiées se présenter de la suivante :

Zone Ouest : V.Club 43 points, Dcmp 41 points et Renaissance 32 points.

Zone Centre Sud : Mazembe 45 points, SM Sanga Balende 42 points et Don Bosco 37 points.

Zone Est : Bukavu Dawa 32 points + 20 et Muungano 32 points+ 18

(Gaby Mass)