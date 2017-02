LINAFOOT: Le FC Renaissance du Congo donne une douche froide à RCK

*Le FC L’Shi Sport impose un nul au FC Dibumba

Le FC Renaissance du Congo s’est bien positionné pour la 3ème place au classement avec 31 points. Ce, en donnant une douche froide à RCK, par 2-0, hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle, en match de la 12ème journée du 22ème Championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT).

Dès le coup d’envoi, le FC Renaissance du Congo se lance à l’attaque et multiplie les incursions dans le camp de RCK. Les incursions en répétition vont aboutir à une faute sur le jeune Moloko Ducapel dans les 25 mètres des perches gardés par le gardien Kindoki Kinzi de RCK. Coup franc que se charge d’exécuter le brésilien Vanderley Silva. Il passe son test avec brio en crucifiant le portier Kindoki Kinzi avec une balle dans la lucarne droit (26ème minute). Le portier Kindoki est resté pantois. Le pourtour, pour ne pas dire tout le stade est en ébullition. 1-0 pour les « fibo » du FC Renaissance du Congo.

Loin de se contenter d’un but seulement, les vert-blanc-orange continuent sur cette lancée. Et après les belles combinaisons, le latéral gauche Christian Ngimbi Mapangu, sur son pied de prédilection, envoi un tir croisé qui trompe à nouveau le portier Kindoki Kinzi mal placé dans sa cage. 2-0 fut le score à la mi-temps (42ème minute).

Après les citrons, l’entraîneur ivoirien François Guehi du FC Renaissance et ses poulains optent pour une défense en bloc et attaquent en contre. RCK, qui ne pouvait que jouer le tout pour le tout, multiplie les bonnes passes mais ne trouve pas la faille. Le FC Renaissance rate encore les occasions nettes de scorer par les deux brésiliens Vanderley Ferreira et Da Silva Moreas qui venait de monter à la place du ghanéen Ayuk Taku à la 60ème minute. Dans les 15 dernières minutes, RCK fait son jeu et domine la partie. Malheureusement, il ne réussit pas à réduire le score à cause d’une défense en bloc des « fibos » du FC Renaissance. Les enfants terribles de Mbinza Delvaux du RCK viennent de payer tout simplement le prix du manque de compétition. Le jeu était là, mais sans compétition dans les jambes avec la suspension du championnat par l’ancien ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs.

Une victoire qui rassure le FC Renaissance du Congo pour la troisième place au play-off avec 31 points. RCK devient carrément hors course avec 26 points, mais avec 2 matches contre l’AS Veti Club et l’AS V.Club qui restent, il ne pourra atteindre 32 points au cas de deux victoires. Tandis que, le FC Renaissance a encore 3 matches avec la possibilité d’aller plus loin avec 40 points contre Shark XI FC, FC MK et l’AS Dragons Bilima.

Après la rencontre, François Monguehi Guehi signale quelques imperfections dans l’ensemble du jeu, mais pense que son équipe prendra la coupe à la fin du championnat.

« J’espère que d’ici la fin du championnat, on gagnera la coupe. Je crois que c’est l’amalgame entre ceux qui ont la balle dans les jambes et ceux qui n’en ont pas. Il y a encore 4 joueurs qui n’ont pas de balle dans les jambes par manque de match. Le fait de trouver des occasions de marquer, c’est déjà pas mal ; maintenant il faut les conclure. Les joueurs sont entrain de répondre à mes attentes doucement. Au de-là de ces 2 buts, l’équipe pouvait faire mieux mais, il faut qu’on se remette encore au travail » a-t-il lâché.

L’AC Dibumba accroché par le FC L’Shi Sport

Au Centre Sud, deux rencontres étaient prévues entre le FC St Eloi Lupopo et le TP Mazembe au stade Kibasa Maliba, mais reportés sine die par le Maire de la ville de Lubumbashi pour l’insécurité d’après son communiqué.

Une seule rencontre s’est jouée dans cette zone, celle prévue à Kananga au stade des Jeunes de Katoka entre l’équipe de la province l’AC Dibumba de Tshikapa et le FC L’Shi Sport de Lubumbashi, score du match 1-1. Match comptant pour la 14ème journée du 22ème championnat de la Ligue Nationale de football (LINAFOOT) zone Centre Sud.

Les Rendez-vous du week-end

A l’Ouest

Samedi 25 février 2017 au STR à 13h30’ : AS Dragons Bilima –SC Rojolu et 15h30’ : Dcmp/K –AS Ndombe

Dimanche 26 Février 2017 au SM à 13h30’ : RCK –AS Veti Club et à 15h30’ : Shark XI FC –AS V.Club

Au Centre Sud

Vendredi 24 février 2017 au stade Manika à 15h30’: FC Simba-AS New Soger et Dimanche 26 février 2017 au stade Mazembe à 15h30’ : TP Mazembe –CS Don Bosco

A l’Est

Dimanche 26 février 2017 au stade la concorde à 15h30’ : OC Bukavu Dawa-CS Makiso et au stade Joseph Kabila AC Nkoy Bilombe-DC Virunga.

(Gaby Mass)