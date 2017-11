LINAFOOT: Le Dcmp domine l’AC Rangers et fait une belle entame

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La première journée du 23ème Championnat de la Ligue national de football (LINAFOOT) s’est poursuivie hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle, avec l’unique rencontre entre les Immaculés du Daring Club Motema Pembe et l’AC Rangers, le nouveau venu dans la cours des grands.

Dès le coup d’envoi, l’AC Rangers se lance à l’attaque et rate l’immanquable par l’entremise de Tuisila Kisinda, qui met dans le vent le portier Nathan Mabruki et son libero Ava Dongo, avant d’envoyer le ballon dans une cage vide, mais sans appuyer son tir. La balle sera sauvée de justesse sur la ligne par un défenseur de Motema Pembe. Un avertissement pour les hommes d’Otis Ngoma qui vont se placer en ordre de bataille même s’il y avait le flottement dans l’axe que l’entraîneur Otis, par l’absence d’un ailier gauche type pour venir renforcer le milieu et le retour de Kazadi, qui revient de la suspension et n’a pas encore retrouvé ses réflexes.

La réplique Vert Blanc Rouge sera immédiate par le transfuge des Léopards de Dolesie au Congo Brazzaville, Tshibamba Samu qui ouvre le score à la 11ème minute, coupant ainsi la trajectoire du ballon dans les filets du gardien Armel Lukiese. 1-0 sera le score à la mi-temps.

Au retour des citrons, les Immaculés appuyent sur l’accélérateur pour le doublé de Tshibamba Samu sur penalty consécutif à une faute d’Osango Lotola Glody sur Kazadi Kasengu à la 50ème minute.

L’entraîneur Guy Roger Limolo de l’AC Rangers procède aux changements payants, même s’ils ne vont pas gagner le match. Mais ils vont quand même apporter un plus à l’équipe de l’AC Rangers. Ebengo Ciel prendra la place de Bossu Nzale et Ingoli Iyonso à celui de Tores Kansietoko. Un trio va se former dans l’axe de l’AC Rangers entre les deux joueurs et Peter Mutumosi Zilu. Cette monopolisation du ballon va amener le but magnifique de l’intraitable Tuisila Kisinda à la 74ème minute, réduisant ainsi le score d’une frappe après avoir éliminé deux de ses vis-à-vis.

Le Daring Club Motema Pembe va procéder également aux changements déjà à la première période, Mukenga Mukendi transfuge de l’AC Rangers cèdera sa place à Bukasa Bakangila, Rachidi Asumani montera à celle de Bukasa Bakangila et Mbidi Mavunga à celle de Loko Arsène.

Motema Pembe en profite pour marquer le troisième but par le même Tshibamba à la 85ème minute, signant ainsi son triplé. Une victoire applaudie par le milieu des Immaculés descendus au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Le Dcmp empoche les 3 points.

Le Secrétariat de la Ligue nationale de football a modifié le calendrier, en prévision de la finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF 2017 et pour des raisons d’organisation. Ainsi, le calendrier est réaménagé de la manière suivante :

Dans la zone de développement Centre Sud : AC Dibumba-CS Don Bosco, jeudi le 16/11/2017 à 15h30’ au stade Kibasa Maliba (2ème journée) ; FC Océan Pacifique-JS Groupe Bazano , samedi le 18/11/2017 à 15h30’ au stade Tshikisha (3ème journée) ; FC St Eloi Lupopo-AC Dibumba, lundi le 20/11/2017 à 15h30’ au stade Kibasa Maliba (3ème journée) ; JS Groupe Bazano –US Tshikunku , dimanche le 26 /11/2017 à 13h30’ au stade Kibasa Maliba (5ème Journée) ; CS Don Bosco-SM Sanga Balende, samedi le 25/11/2017 à 15h30’ au stade Mazembe ; FC L’Shi Sport-AC Dibumba, samedi le 25/11/2017 à 13h30’ au stade Mazembe ; US Tshinkunku-CS Don Bosco, mardi le 21/11/2017 à 15h30’ au stade des Jeunes (6ème journée) ; AC Dibumba-JS Groupe Bazano , vendredi le 17/11/2017 à 15h30’ au stade des Jeunes ( 6ème journée) ; JS Groupe Bazano-ECOFOOT, vendredi le 24/12/2017 à 13h30’ au stade Kibasa Maliba (7ème journée).

Le match entre le Dcmp-AS V.Club de la 3ème journée dans la zone de développement Ouest, avancé au dimanche 19 novembre 2017, est décalé au lundi 20 novembre 2017. Tandis que celui devant opposer l’OC Muungano-OC Bukavu Dawa de la 3ème journée prévu le dimanche 19 novembre, est avancé au samedi 18 novembre 2017.

(Gaby Mass)