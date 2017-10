LINAFOOT: L’Assemblée générale extraordinaire peut se tenir à tout moment

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le calendrier sera publié incessamment

Le président de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), M. Jeef Kapondo Katanga, a précisé aux sociétaires que l’Assemblée générale extraordinaire peut se tenir à tout moment. Mais il fallait vite tenir l’Assemblée générale ordinaire pour sauver le championnat qui risque de ne pas arriver à terme. Il l’a dit au cours de l’Assemblée générale ordinaire tenue jeudi dans la salle de conférence de la Fédération Congolaise de football association (FECOFA).

« Nous sommes fin mandat, mais nous avons trouvé que si nous nous préoccupons des élections sans d’abord tenir l’Assemblée ordinaire qui nous ouvre la voie au démarrage du championnat, nous risquons ne pas arriver à terme du championnat, surtout que les clubs risquent de s’entrainer éternellement », dit-il, avant d’ajouter qu’il y a des clubs qui doivent avoir la compétition dans les jambes pour les compétitions continentales. Et de renchérir que nous avons déjà le calendrier prêt, mais nous le rendrons public après la concertation avec les clubs. Une réunion qui doit se tenir très rapidement, a-t-il précisé.

Le Procès-verbal du rapport 2015-2016 et le rapport d’activités 2016-2017 ont été adoptés dans leur ensemble. Le rapport technique nous donne les meilleurs de la saison de la manière suivante : Ricky Tulengi Sindani du Daring Club Motema Pembe , meilleur joueur ; Ben Malango Ngita du TP Mazembe, meilleur buteur ; le camerounais Nelson Lukong Bongaman de l’AS V.Club, meilleur gardien ; Chadrack Muzungu Lukombe de l’AS V.Club ,meilleur espoir ; Jean-Pierre Kabangu ( LIFKOR), meilleur arbitre ; Pamphile Mihayo du TP Mazembe, meilleur entraîneur ;TP Mazembe , meilleure équipe ; AC Dibumba , Equipe révélation de l’année et l’équipe fair-play.

Le calendrier qui sera publié prévoit le démarrage du championnat au 22 octobre prochain, sauf changement lors de la réunion avec les clubs.

Le Rapport financier présente 575.352.036 FC de recettes, contre 564.025.864 FC de dépenses, soit un solde créditeur de 11.326.142 FC. Tandis que les prévisions budgétaires sont évaluées en recettes à 1.150.704.072 FC, contre 1.150.704.072 FC.

(Gaby Mass)

