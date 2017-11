LINAFOOT: L’AS V.Club étrille le TP Molunge et se met au même niveau que les grands

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Le match Shark XI FC et le FC Nord Sport n’a pas eu lieu

Fin hier mercredi 15 novembre 2017 de la 1ère journée du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Une seule rencontre s’est jouée au stade Tata Raphaël de la Kethulle, entre l’AS V. Club de Kinshasa, vice-championne de la 22ème édition contre le nouveau venu, le TP Molunge. En général, l’équipe de Mbandaka s’est très bien défendue en fermant les couloirs et jouant la défense en ligne. José Mundele qui est un habitué de la Ligue nationale a mis en place le 1-4-2-3-1. Jeu qui a pratiquement fait douter les Dauphins Noirs pendant les 24 minutes pendant lesquelles, il y a eu une cargaison des hors –jeu. Il fallait attendre la 25ème minute pour voir Djuma Shabani monter en avant –poste, afin d’ajuster un centre parfait à son coéquipier Moloko Ducapel. Et ce dernier battre le portier Ngola Mbila du TP Molunge.

Le deuxième but est venu de la manière presque similaire et du même côté, mais cette fois-ci par le chouchou du public vert noir, Chadrack Muzungu Lukombe, à la 33ème minute. 2-0 fut le score à la mi-temps.

A la reprise, l’AS V.Club pousse et monopolise le ballon, mais les actions se terminent par un tir non cadré ou alors par un hors-jeu. Le coach José Mundele du TP Molunge l’avait d’ailleurs promis que son équipe jouerait pour limiter les dégâts, en jouant le regroupement et contre-attaque. Un système qui a failli réussir, car son équipe est passée à côté d’au moins 2 buts, n’eut été la vigilance de la défense vert noir et le keeping du doyen Nelson Lukong qui malheureusement commettra une bourde qui a failli coûter cher à son équipe. Aussi, la maladresse de l’avant-centre et de l’attaque dans l’ensemble du TP Molunge. L’expérience des hommes de Jean-Florent Ibenge va payer en dernière minute, soit à la 89ème minute par le capitaine Munganga Omba de la tête sur un corner de Chadrack Muzungu.

Félicitations à l’entraîneur José Mundele et ses joueurs qui ont fait un bon match avec le respect des consignes et tout ça dans un temps record. Soit, à seulement un mois et demi de travail qui doit se faire dans la durée. 3-0, fut le score qui a sanctionné la rencontre entre les deux formations.

La rencontre devant opposer le Shark XI FC –le FC Nord Sport n’a pas eu lieu. Les officiels du match sont descendus sur la pelouse du stade Tata Raphaël de la Kethulle avec l’équipe du FC Nord Sport pour constater l’absence de Shark XI FC, qui a mis en exécution sa décision de boycotter le championnat, posant certains préalables avant sa participation. Il a donc perdu son match par forfait, soit 0-3.

Du bilan technique de cette première journée, il sied de dire que dans la zone Est, tous les matches se sont terminés sans incidents. 7 buts ont été marqués, les grandes formations du Sud-Kivu ont perdu leurs premières journées (OC Bukavu Dawa et l’OC Muungano). Quant au Centre Sud, 11 buts ont été marqués, les équipes de l’espace Kasaï se sont neutralisés, soit aucune victoire. Par contre, les grandes formations katangaises ont gagné leurs rencontres (TP Mazembe, champion en titre et le FC St Eloi Lupopo). Quant à l’Ouest, 12 buts ont été marqués. Tous les grands de la capitale ont empoché chacun 3 points.

(Gaby Mass )