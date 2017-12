LINAFOOT: L’AS V.Club dominatrice face au FC Renaissance du Congo et le Dcmp accroché par le FC Nord Sport

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Dauphins Noirs de l’AS V.Club de Kinshasa ont été dominateurs hier au stade des Martyrs de la Pentecôte, en match de la 4ème journée du 23ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Zone Ouest.

Dès le coup d’envoi, les poulains de Jean-Florent Ibenge mettent la semelle sur le ballon, le privant de leurs adversaires. Les Dauphins ont même été très offensifs avec six corners en première période et vont réussir une belle combinaison à la 43ème minute sur un centre de l’étincellent Jésus Moloko Ducapel, le malien Oumar Sidibe d’un tir à ras de sol au coin de poteau droit, bat Mfoutou Mankon pour le 1-0. La réplique du FC Renaissance du Congo était immédiate à la minute qui suivait sur contre-attaque qui se termine sur un tir fumant de Coulibaly Fousseyni, mais le portier de l’AS V.Club, le camerounais Lukong Nelson veille au grain. L’arbitre Kabanga Malala va envoyer les deux formations aux vestiaires sur ce score de 1-0.

Au retour, le FC Renaissance du Congo change des stratégies et attaque son adversaire. Mais le stratège Jean-Florent Ibenge monte tout suite Mukoko Batezadio à la place d’Ayuk Taku Akwo pour mettre la vitesse dans le deux couloir gauche et droit avec Moloko Ducapel. L’AS V.Club reprend l’ascendance sur son adversaire avec un bloc constitué par Nelson Munganga, Fabrice Luamba Ngoma, Oumar Sidibe et Bompunga Botuli. Comme en première période, les hommes de Florent sont parvenus à tuer le match dans un cafouillage par Fabrice Luamba Ngoma à la 89ème minute, sur un centre de Glody Ngonda.

2-0 fut donc le score du match, une victoire qui permet aux Dauphins Noirs de totaliser 9 points en 4 sorties derrière le Dcmp qui a 10 points avec le même nombre de matches livrés, mais ex-aequo avec le FC Renaissance du Congo.

Dcmp tenu en respect par le FC Nord Sport de Matadi

Les Immaculés de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ont été tenus en respect par le FC Nord Sport de la ville portuaire de Matadi sur le score de 1-1, le samedi 02 décembre 2017 au stade Damar. Et ce, grâce aux buts de Mukenga Mukendi à la 8ème minute pour le DCMP et de Glody Mpanzu à la 20ème minute pour l’équipe locale du FC Nord Sport. Ceci, pour toujours le compte de la 4ème journée du 23ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

L’AS Dragons fait match nul avec le FC MK et l’AC Rangers empoche 3 points devant Shark XI FC

Le même samedi 02 décembre 2017 au stade Tata Raphaël, pour le compte de la même journée, les Monstres de l’AS Dragons /Bilima de Kinshasa ont été accrochés par le FC MK de la même ville sur le score de 2-2, sur les réalisations de Kapay Adeito à la 5ème minute et de Matoka Kwenge à la 77ème minute pour l’AS Dragons /Bilima et ceux du FC MK l’ont été par Ntumba Kamwena à la 47ème minutes et de Lubamba Buzitu à la 75ème minute.

Vendredi 30 novembre 2017, l’AC Rangers s’est présentée sur la pelouse synthétique du stade Tata Raphaël de la Kethulle avec les officiels pour constater l’absence de Shark XI FC, une absence qui donne 3 points à l’AC Rangers.

En premier match samedi 02 décembre au stade Tata Raphaël de la Kethulle, RCK a dominé le TP Molunge de Mbandaka sur le score de 2-0, grâce aux buts de Bafuma Ebengi à la 28ème minute sur centre de Sembo Heris dit sénégalais et le même est l’auteur du deuxième but à la 43ème minute. Signalons que le TP Molunge a raté un penalty qui aurait pu être son premier but du championnat à la 86ème minute par Moïse Bosukudeke.

Au Centre Sud, hier dimanche au stade des Jeunes de Katoka, les Corbeaux de l’US Tshinkunku de Kananga se sont fait humilier par les autres Corbeaux de Lubumbashi sur le score de 1-4, sur un doublé de Glody Lukonza aux 13ème et 42ème minutes , un penalty de Ben Malango à la 35ème minute et autre but de Jackson Moleka à la 87ème minutes. Tandis que celui de l’US Tshinkunku est d’Héritier Lisamba à la 14ème minute.

(Gaby Mass)