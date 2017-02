LINAFOOT: L’AS Ndombe s’incline devant l’AS Dragons Bilima

La reprise de la phase des poules de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a été effective à l’Ouest depuis dimanche 20 février 2017. Ce, par le match AS Veti Club de la ville portuaire de Matadi et Shark XI FC de Kinshasa. Score du match zéro but partout.

Un autre match qui devait se jouer samedi au stade du 6 mai dans la ville de Bandundu, avait été reporté par le Comité de gestion de cette entité sportive. Tout simplement parce que les Monstres de l’AS Dragons Bilima devaient arriver le dimanche dans la ville de Bandundu.

Un match qui s’est bel et bien joué hier lundi et qui s’est terminé par 1-2, en faveur de l’équipe Kinoise de l’AS Dragons Bilima qui a défiée le club local de l’AS Ndombe dans son fief de Bandundu ville.

(Gaby Mass)