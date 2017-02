LINAFOOT: La phase des poules reprend le mercredi 15 février à l’Ouest

*Pour ce faire, Shark XI FC croisera FC Renaissance

Enfin, le championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) reprend ce mercredi 15 février 2017 au stade des Martyrs de la Pentecôte pour la phase des poules dans la zone de développement Ouest.

Suspendu au mois de décembre dernier par l’ancien Ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs M. Denis Kambay Cimbumbu , il reprend ensuite sur décision du Ministre Willy Bakonga. Une réunion entre la Fédération et le Ministre a donné l’occasion au nouveau locataire de l’avenue de la Libération d’ordonner la reprise du championnat sur une proposition du calendrier de la LINAFOOT.

Par contre, au Centre Sud et l’Est, le Championnat reprend le Jeudi 16 février 2017.

Voici par ailleurs les combinaisons des premières journées

Zone Ouest : le 15 février 2017 au Stade des Martyrs, Shark XI FC affronte FC Renaissance en match en retard de la 11ème journée.

12ème journée : Samedi 18 février 2017 au stade du 6 mai à 15h30’: AS Ndombe –AS Dragons Bilima ; Dimanche 19 Février 2017 : AS Veti Club-Shark XI FC à 15h30’ au stade Damar ; mercredi 22 février 2017 à 15h30’ au SM : AS V.CLUB-DCMP et jeudi 23 février 2017 à 15h30’ au STR : FC Renaissance-RCK.

Au Centre Sud 13ème journée : jeudi 16 février à 15h30’ au stade Kibasa Maliba : JS Gr Bazano-AS New Soger ; samedi 18 février au stade au stade Mazembe : A 13h30’ : FC L’Shi Sport-FC Océan Pacifique et 15h304 : CS Don Bosco-FC Dibumba jeudi 23 février 2017 : FC St Eloi Lupopo-TP Mazembe.

A l’Est 9ème journée: Jeudi 16 février à 15h30’ au stade des Volcans : AS Dauphin Noir-OC Bukavu Dawa ; au stade Lumumba CS Makiso –DC Virunga

L’AS Ndombe écope d’un forfait son match contre le FC Renaissance du Congo

Signalons que l’AS Ndombe de Bandundu ville a écopé d’un forfait son match retour contre le FC Renaissance du Congo. Ce, pour avoir aligné le joueur Kibala Banza, dont la qualification était entachée d’irrégularités.

(Gaby Mass)