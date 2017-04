LINAFOOT, François Kabulo : « Dès ce samedi, la Rtnc reprend le signal pour la retransmission en direct des matches »

Le Directeur des Sports à la Radiotélévision Nationale Congolaise (Rtnc), François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, a réitéré l’engagement de sa chaine à retransmettre en direct toutes les rencontres de cette phase décisive du play-off du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). C’était au sortir de la grande réunion qui a réuni le Ministère des Sports, la FECOFA, la LINAFOOT et la RTNC mardi 04 avril. « Dès ce samedi, dans l’après-midi au stade des Martyrs, la Rtnc va retransmettre en direct le match entre l’AS V. Club et CS Don Bosco. Puis le dimanche, nous allons encore retourner au stade des Martyrs pour retransmettre le match entre le DC Motema Pembe et Sa Majesté Sanga Balende », a déclaré le célèbre journaliste sportif François Kabulo. Quant à la qualité de sa régie et des matériels capables à rendre possible cette retransmission en direct, le directeur des sports à la Télévision nationale rassure : « je pense que tout ira très très bien, pour permettre au peuple congolais de bien suivre les matches du play-off de la LINAFOOT ». Et concernant les moyens à allouer sur la retransmission des matches qui se tiendront en province, François Kabulo confirme que pour sa part, les moyens seront mis, pour que les rencontres livrées à Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Bukavu soient suivies en direct. « Comme c’est le souhait de la population congolaise et des autorités politico-administratives de notre pays, je suis heureux d’annoncer que la RTNC, reprend le signal pour la retransmission des matchs », s’est-il réjouit.

Qu’à cela ne tienne, la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) est appelée à s’acquitter de quelques prérogatives auprès du Gouvernement. « Nous avons dit que le problème ne se posait pas, mais néanmoins, il y a un cahier de charges que nous avons déposé au Ministère des Sports. Mais, nous avons la garanti du ministre, via son directeur de cabinet, qu’il y a possibilité que les matchs soient transmis en direct ce week-end à la Rtnc », a dit à la presse le vice-président de la FECOFA, Bobo Bondembe Bokanyanga. Eu égard à tous ces arrangements sur la retransmission en direct des matches, les supporters de clubs sont appelés à éradiquer pour de bon les violences dans des stades. Ce, quels que soient les résultats de son équipe. Ceci permettra ainsi à redorer l’image du sport congolais longtemps terni.

(Altesse B. Makambo)