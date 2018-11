LINAFOOT Division 1 et 2: Le DC Motema Pembe reçoit les Académiciens de l’AC Rangers ce samedi au STR

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

*Le TP Mazembe sera reçu par l’OC Muungano et SM Sanga Balende ira à l’assaut du FC Mont Bleu

Plusieurs rencontres sont prévues le week-end dans plusieurs stades de la République. A Kinshasa, les Immaculés du DC Motema Pembe vont recevoir en test les Académiciens de l’AC Rangers samedi au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Nous savons tous, l’AC Rangers est une formation coriace qui a tenu la tête au champion en titre et finaliste de la 15ème Coupe de la Confédération, l’AS V.Club et aux Corbeaux qui ne l’a battu que par 0-2 là où son adversaire a chuté par 0-3 et le FC Renaissance du Congo 0-6. Un très bon test pour les Immaculés qui rencontrent le mercredi 28 novembre prochain l’équipe centrafricaine de Fatima, un match de la 12ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

L’OC Muungano matchera le TP Mazembe le même samedi 24 novembre au stade de l’Unité

Les « Rega » de l’OC Muungano de Bukavu sera au stade de l’Unité face au leader, TP Mazembe de Lubumbashi dans un match très compliqué pour les « Kivutiens » samedi 24 novembre 2018. Ils seront devant la meilleure attaque et la meilleure défense de la Ligue 1. Un match en retard comptant pour la 2ème journée du 24ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1, plusieurs fois reporté mais cette fois nous pensons que sera la bonne.

Les « Fibo » du FC Renaissance en danger face aux Dauphins Noir de Goma

Le dimanche 25 novembre dans les mêmes installations, l’équipe locale de l’AS Dauphin Noir accueillera les « Fibo » du FC Renaissance de Kinshasa, en match en retard de la 7ème journée du Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1. Une équipe de Renaissance qui se recherche encore depuis le début du championnat et qui n’a jusque-là 3 points ,1 but marqué.

SM Sanga Balende dans la poudrière du stade Amani contre le FC Mont Bleu

Les « Anges Saints » de SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi doivent effectuer le déplacement de Bunia dimanche 25 novembre pour matcher le FC Mont Bleu, en match de la 11ème journée du 24ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1. SM Sanga Balende, qui sait voyager est allé tenir en respect les Cheminots Du FC St Eloi Lupopo de Lubumbashi.

Division 2 :

US Panda-AS Bantous, FC Simba-US Tshinkunku et AS Manika-AS St Luc au centre-Sud

Trois rencontres comptant pour la Division 2 vont se jouer dimanche 25 novembre 2018. Au stade Manika de Kolwezi, le FC Simba recevra l’US TShinkunku de Kananga en match en retard comptant pour la 4ème journée de la première édition de la Ligue 2.

Au stade CLP/Gécamines, US Panda de Likasi sera aux prises à l’AS Bantous de Mbuji Mayi en match de la 6ème journée de la première édition de la Ligue 2.

De son côté, l’AS Manika de Kolwezi, dans ses installations de Manika accueillera AS St Luc de Kananga pour le compte de la même journée et de la même édition.

A l’Ouest, trois rencontres sont prévues le samedi 24 novembre au stade du 30 juin de Kikwit entre le FC Makila au FC Lumière de Mbandaka pour le compte de la 8ème journée de la première édition de la Ligue 2

Au stade Mavungu de Matadi, pour le compte de la même journée et de la même édition, le FC MK de Kinshasa matchera l’AS Veti Club du Kongo Central au stade Tata Raphaël et JSK sera opposé au FC Kungupemba de Bandundu dans les mêmes installations.

Dimanche 25 novembre pour le compte de la même journée et de même édition au stade Tata Raphaël, RCK de Kinshasa recevra l’OC Hyppolite de Bandundu.

Quant à l’Est, le championnat est suspendu depuis le 20 novembre par la Commission de Gestion. La même Commission de Gestion, invite les présidents de tous les clubs de la Ligue 2 Zone Est à une réunion de concertation ce samedi 24 novembre 2018 à 10 h00’ à son siège.

Gaby Mass

