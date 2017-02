LINAFOOT: Dauphin Noir accroché par Bukavu Dawa

*En outre, Virunga perd par forfait et New Soger bat Bazano

La reprise de la phase des poules de la Ligue nationale de Football (LINAFOOT) a été effective hier dans la zone Est et au Centre Sud.

A Goma au stade des Volcans, l’AS Dauphin Noir a été accrochée par l’OC Bukavu Dawa de Bukavu. Score du match, 1-1 et c’était pour le compte de la 9ème journée de cette Zone de développement Est. Dans le même cadre, à Kisangani au stade Lumumba, l’équipe locale de CS Makiso devait recevoir le DC Virunga de Goma. Ce dernier n’a pas effectué le déplacement et par conséquent, il perd le match par forfait soit 3-0 (ff).

Dans la zone Centre Sud, une seule rencontre était prévue hier, entre JS Goupe Bazano et l’AS New Soger, la lanterne rouge de cette poule au stade Kibasa Maliba. L’AS New Soger a créé la sensation, en battant JS Goupe Bazano par 1-0, drainant ainsi sa première victoire de la saison.

Rendez-vous du week-end

Zone Ouest : Samedi 18 février 2017 au stade du 6 mai à 15h30’ : AS Ndombe-AS Dragons Bilima

Dimanche 19 février 2017 au stade Damar à 15h30’ : AS Veti Club-Shark XI FC

Zone Centre Sud : Samedi 18 février 2017 au stade Mazembe : à 13h30’ : FC L’Shi Sport –FC Océan Pacifique et à 15h30’ : CS Don Bosco-FC Dibumba et dimanche au stade Tshikisha à 15h30’ : SM Sanga Balende-FC Simba.

(Gaby Mass)