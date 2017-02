LINAFOOT: Bazano- New Soger, Dauphin Noir-Bukavu Dawa, Makiso-Virunga ce jeudi pour la reprise

La phase des poules de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) reprend ce jeudi 16 février 2017 dans la zone de développement Centre-sud et à l’Est.

Le ministre des Sports Willy Bakonga a autorisé la reprise depuis la semaine dernière après que son prédécesseur l’ait suspendu en décembre dernier. Après concertation, les clubs avait convenu avec le Comité de gestion que les matches en retard puissent se jouer avant pour que tous les clubs aient le même nombre de rencontres jouées avant la poursuite. C’est ainsi que le Comité de gestion a programmé le match en retard entre le FC Renaissance et Shark XI FC hier mercredi, mais reporté à une date ultérieure, le FC Renaissance devant jouer le match retour des préliminaires de la 14ème Coupe de la Confédération au stade des Martyrs de la Pentecôte, réquisitionné à cet effet.

Ce Jeudi 16 février 2017, JS Groupe Bazano 4ème au classement avec 21 points pour la zone Centre sud reçoit l’AS New Soger lanterne rouge (1 point) au stade Kibasa Maliba et à l’Est au stade des Volcans de Goma pour la zone Est, l’AS Dauphin Noir, l’équipe locale, en découdra avec l’OC Bukavu Dawa et à Kisangani au stade Lumumba le CS Makiso offrira son hospitalité au DC Virunga de Goma à 15h30’ heure locale.

(Gaby Mass)