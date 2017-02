LINAFOOT: AS V.Club et DC Motema Pembe ni vainqueur ni vaincu

AC Nkoy Bilombe domine CS Makiso et FC Renaissance en derby kinois contre RCK

Le derby kinois de la 12ème journée du 22ème Championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) Zone Ouest n’a pas tenu ses promesses avec un match de nul de 0-0, hier mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte, entre les Dauphins Noirs de l’AS V.Club et les Immaculés du DC Motema Pembe.

Dès le coup d’envoi de la partie, ce sont les Dauphins Noirs de l’AS V.Club qui multiplient les coups de pied de coin dans le camp des Immaculés sans trouver le chemin des filets gardé par le portier Mabula Kinkela. La réplique vert , blanc rouge a failli être fatale pour les vert , noir de la capitale avec le tir de Jean-Marc Makusu Mundele qui finit sa course sur la barre transversale du portier international burkinabé de l’AS V.Club, Dauda Diakité et une action qui a fini sa course dans les filets du même portier après la faute commise sur lui par Kazadi Kasengu, mais sanctionné par l’arbitre de la partie Angova Bongo.

Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur ce score vierge.

Après les citrons, les deux équipes reviennent chacune avec les véritables intentions de faire mieux. Les Immaculés du DC Motema Pembe trouverons une fois de plus le poteau et Jean-Marc Makusu Mundele bien démarqué, est servi dans le dos de l’international Equato-guinéen Francisco Obama « Odo » qui le tire au maillot. L’arbitre Angova Bongo ne tergiverse pas, il lui brandit un carton rouge à la 61ème minute. Les Dauphins Noirs peuvent désormais évoluer à dix avec moins de manœuvre d’inquiéter son adversaire. Mais Ils ont choisi de conserver le ballon. L’AS V.Club va gérer le match jusqu’à la fin, en faisant circuler le ballon dans tous les sens. Il faut signaler la bourde de Mukoko Batezadio, qui pouvait tuer la partie en marchant sur le ballon à deux reprises. Au lieu de résister aux poussettes des défenseurs Immaculés, il a préféré s’écrouler. L’arbitre Angova Bongo une fois de plus n’a pas cédé à la simulation.

Ceux qu’ils ont dits après le match

Otis Ngoma, « nous n’avons pas été fertiles, mais les deux équipes ont produits un football de qualité »

Jean-Florent Ibenge : « Nous n’avons pas été efficaces en première période, mais en deuxième, nous sommes venus avec les nouvelles intentions, mais le carton rouge infligé à « Odo » Francisco Obama ne nous a pas plus permis de nous exprimer comme il faut . Il faut ajouter les fautes de Mukoko Batezadio. Mais un bon match, un football de qualité, c’est bon pour le football congolais »

Le FC Renaissance en découdra avec RCK ce jeudi au STR

Un autre derby kinois ce joue ce jeudi 23 février au stade Tata Raphaël de la Kethulle, comptant pour la 12ème journée du 22ème Championnat de la Ligue national de football (LINAFOOT) zone Ouest. Un match qui aura comme enjeu, la troisième place au play-off. Celui qui le gagnerait à plus de chance d’occuper la troisième place. Le FC Renaissance du Congo a 28 points en 14 sorties, RCK 26 points en 15 sorties et Shark XI FC 22 points en 15 points.

L’AC Nkoy Bilombe a eu la peau de CS Makiso battu 1-0

A Kindu au stade Joseph Kabila, l’équipe locale de l’AC Nkoy Bilombe a eu la peau du CS Makiso de Kisangani sur le score étriqué de 1-0, en match de la 10ème journée du 22ème du championnat de la Ligue nationale de football, zone Est.

AC Dibumba reçoit le FC L’Shi Sport ce jeudi 23 au stade des Jeunes de Katoka

Pour la première fois, l’AC Dibumba de Tshikapa recevra sur les terres de ses ancêtres de Kananga au stade des Jeunes de Katoka, une équipe du Katanga, le FC L’Shi Sport à 15h30’ heure locale, en match de la 14ème journée du 22ème Championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Zone Centre Sud.

L’AC Dibumba avait pendant tous ses matches joué à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba, soit au stade Mazembe où il avait choisi comme fief. Mais pour la première fois, ils vont cette-fois ci jouer à domicile, au stade des Jeunes de Katoka.

Le derby Mazembe-Lupopo reporté sine die

Dans la Zone Centre Sud, le derby lushois qui devait opposer ce jeudi 23 février, le TP Mazembe au FC St Eloi Lupopo, comptant pour la 13ème journée du championnat de la LINAFOOT, est annulé par le Maire de la ville de Lubumbashi. L’annonce a été faite par le numéro 1 de la ville, dans une correspondance dont une copie a été réservée à la LINAFOOT. « Compte tenu de la situation sécuritaire très préoccupante dans la ville de Lubumbashi, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le conseil urbain de la sécurité vient de décider le report du match qui devait opposer le football club Lupopo au TP Mazembe Englebert ce jeudi 23 février 2017 dans le stade Kibassa Maliba de la commune Kenya », révèle le communiqué.

