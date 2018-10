LINAFOOT: AS V. Club à l’assaut du FC Lupopo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En match avancé de la 24ème édition du championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), l’AS V. Club de Kinshasa offrira son hospitalité à la formation du FC St Eloi Lupopo.

Pour l’AS V. Club, et le coach adjoint Raoul Shungu l’a dit lors de la conférence d’avant match, aucune inquiétude. Les Dauphins Noirs ont récupéré tous les malades et sont prêts pour la « la bagarre ». Shungu se veut donc rassurant : « Padou Ngonda, Mukoko, et Tonobe, bref toute l’équipe que nous avions alignée contre Muungano et qui avait battu cette dernière par 4 buts à 1, peut bien être reconduite. Seulement comme nous avons la demi-finale retour à jouer à Kinshasa le 24 octobre prochain, il est possible que nous épargnions quelques pions majeurs pour les utiliser le mercredi 24 octobre », a-t-il dit.

Du côté des Cheminots de Lubumbashi, le moral est également au beau fixe. Le coach adjoint de l’équipe lushoise l’a dit aux journalistes réunis à l’occasion de la conférence de presse d’avant match dans la salle de réunion de la LINAFOOT, jeudi en début d’après-midi.

« Nous avons beaucoup d’égards pour l’AS V. Club qui est une référence, un géant du football congolais et continental. Mais nous aussi sommes un grand et avons une renommée. Nous avons effectué le déplacement de Kinshasa pour remporter le match. Nous sommes confiants. Nous sommes prêts pour jouer et gagner. Nous avions vu V. Club jouer à Lubumbashi, nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Nous mettrons tout cela à contribution pour la victoire de notre côté. Nous jouerons sans complexe », déclare-t-il.

Il vrai que vendredi Lupopo effectuera sa 9ème sortie, et la dernière devant Lubumbashi Sport n’a pas été convaincante. En 8 matches, Lupopo totalise 5 points alors que V. Club n’a jusqu’ici aucune défaite …

« Logiquement les pronostics penchent en faveur de V. Club, mais en football tout peut arriver et l’élément chance peut intervenir. Donc rien n’est perdu d’avance. Lupopo va ramener 3 points à Lubumbashi », conclu le coach adjoint de Lupopo.

Fernand Mukaku Lalabi-Muke

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.