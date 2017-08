LINAFJ, Ce vendredi au STR: Coup d’envoi du Festival national de football des Jeunes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Coup d’envoi du Festival national de football des Jeunes sera donné ce vendredi 11 août 2017 au stade Tata Raphaël de la Kethulle, a annoncé le président de la Ligue nationale de football des Jeunes M. Zéphyr Kanyinda Mukenya, hier Jeudi 10 août 2017, lors d’un point de presse qu’il a animé à l’hôtel Florida Lodge, sur l’avenue Kabinda n° 205 dans la commune de Lingwala.

Un festival qui sera organisé par les Jeunes du Centre de formation reconnu par la direction technique nationale , les écoles, et les sélections des Ligue provinciales. Trois Ligues provinciales sont déjà présentes à Kinshasa, il s’agit de : la Ligue de Bandundu, du Congo Central et la ville province de Kinshasa. Le Katanga et le Sud-Kivu ont donné leur accord mais jusqu’hier elles n’étaient pas encore arrivées dans la capitale. Le président Kanyinda a lancé un appel aux présidents des Ligues provinciales d’emboiter le pas aux autres provinces.

Ce festival a pour objectif, de donner l’occasion aux jeunes de se faire découvrir, surtout la détection des jeunes talents et faire pression aux présidents des Ligues provinciales d’organiser les championnats des jeunes des moins des 17 ans. La seule condition pour les Ligues provinciales est d’avoir organisé ou participé au championnat des jeunes.

Le Festival national de Football des jeunes remplace donc Airtel Jeunes talents mais le président de la Ligue des jeunes reste ouvert aux sponsors mais cette première organisation est sponsorisée par la FECOFA.

Voici par ailleurs le calendrier de la première journée

Vendredi 11 août 2017 à 10h00’ au STR : Lokolo Moto –Académique Football de Bumbu (Poule C)

12h00’ au STR : Eglise de Jésus Christ de Lemba-Saint Domi (Poule B)

14h00’ au STR : Kinshasa-Bandundu (Poule A).

Les poules C et B sont composées des équipes des écoles tandis que les équipes de la poule A sont composées des équipes de la Ligue provinciales.

L’équipe championne recevra 5000 dollars américains, le deuxième 3500 dollars et le troisième 1500 dollars.

(Gaby Mass)