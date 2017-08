LINAFJ, Ce mardi en demi-finale: Lokolo Moto–Kongo Central et Kinshasa–Saint Dominique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le tournoi de festival national de football des Jeunes qu’organise la Ligue nationale de football des Jeunes (LINAFJ) avec l’appui de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), poursuit son bonhomme de chemin.

Hier, les demi-finalistes ont été connus, les matches des groupes se sont terminés. Dans la matinée, Saint Dominique de Limete a battu l’AC Ujana par 2-1, grâce aux buts de Jonathan Moba à la 35ème minute et de Dan Efambe à la 68ème minute pour Saint Dominique et celui de l’AC Ujana est de Ben Mugueni Batanga à la 28ème minute.

Une victoire qui a permis Saint Dominique de se classer premier avec 4 points dans le groupe B et jouera avec le deuxième du groupe A, la sélection de la ville province de Kinshasa qui a battu le Kongo Central par 1-0 , hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle, sur une réalisation de Dieumerci Matondo à la 54ème minute.

Les deux éliminés, Académie de Bumbu (Groupe C) et Dream Team (Groupe C) se sont neutralisés en match d’après-midi sur le score de 3-3. Grâce un triplé de Likanda Mokeba (33ème, 35ème et 61ème minutes) pour l’Académie et un autre triplé de Ben Mugueni Batanga (5ème 23ème 57ème).

Un match nul qui a empêché Dream Team d’accéder en demi-finale, pourtant l’Académie n’avait rien à gagner.

Donc, les demi-finales se jouent ce mardi entre la Ville Province de Kinshasa ( poule A , sélection provinciale) et Saint Dominique ( poule B école, Centre de formation) à 10 heure et la deuxième demi-finale entre Lokolo Moto ( poule C école Centre de formation )- Kongo Central ( poule A sélection provinciale ).

(Gaby Mass)